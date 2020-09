Come guadagnare soldi in fretta a partire dai 18 anni? Da giovani, raggiunta la maggiore età, spesso cresce il desiderio di indipendenza a partire dall’andare a vivere da soli. Non sempre però i genitori possono sostenere a livello economico i figli maggiorenni quando fanno questa scelta. E quindi sorge la necessità di iniziare a guadagnare anche se si stanno magari proseguendo gli studi.

Su come guadagnare soldi in fretta a partire dai 18 anni c’è da dire che le potenziali opportunità sono tante. In questo articolo, su come guadagnare soldi, vogliamo però andare oltre quello che può essere, per avere delle entrate, il solito lavoretto saltuario che quasi sempre è poco gratificante.

Come guadagnare soldi in fretta andando oltre il solito lavoretto saltuario

Per esempio, se la passione è quella dell’insegnamento, è possibile guadagnare soldi diventando, come consulente esterno per le imprese, un formatore aziendale certificato.

Chi ama invece il collezionismo e conosce le dinamiche del commercio elettronico, può allo stesso modo fare soldi in fretta. Si tratta in questo caso di avviare l’attività di acquisto e di vendita oggetti rari o comunque molto ricercati. Dall’arte ai francobolli, e passando per i libri, i gioielli e gli orologi.

Fare soldi rapidamente restando padrone del proprio tempo, ecco come

Tra le attività più comuni su come guadagnare soldi in fretta, restando sempre padrone del proprio tempo da dedicare al lavoro, c’è quella legata ai servizi editoriali. Per esempio, diventando un bravo battitore, correttore ed anche impaginatore di tesi di laurea.

Oppure guadagnare denaro come articolista freelance per siti Internet, blog e piattaforme di social journalism. E questo chiaramente quando la propria passione è quella per la scrittura. Questa attività, cosa che ci certo non guasta, può pure portare ad ottenere il tesserino da pubblicista.

Se si conoscono le lingue, inoltre, solo molto ricercati pure i servizi di traduzione. Anche in questo caso ci sono piattaforme online che permettono, se si è bravi, di guadagnare cifre rilevanti. E sempre senza muoverti dal divano della nuova casa dove nel frattempo sei andato a vivere.