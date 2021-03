Continuano a cambiare i colori delle Regioni. In un clima di incertezza, i sentimenti combattono tra loro. Il desiderio di normalità spinge con forza ma il timore di nuovi contagi ci pietrifica.

Ed eccoci qua, dopo più di un anno di pandemia, a chiederci come e cosa possiamo fare per allontanare prima possibile il pericolo da noi stessi e dai nostri cari.

Di sicuro la formula “Io resto a casa” è ancora viva e presente nella nostra società. E mentre ci si adatta nuovamente alla DAD e allo smart working, si è sempre alla ricerca di qualche attività da svolgere in casa.

Tornano i vecchi amori, come quelli del pane e della pizza fatti in casa.

Simboli di un’Italia in quarantena. Di un lockdown di massa che abbiamo vissuto tutti insieme anche se separati. Ora come allora, sui social è partita la sfida della ricetta riuscita meglio. E dunque, come stupire tutti sfornando una preparazione perfetta? Di seguito, qualche piccolo segreto per “vincere facile”.

Come guadagnare punti in cucina realizzando pane e pizza perfetti grazie a questo ingrediente segreto

Genuino e figlio dei territori italiani, l’olio d’oliva non è solo un ottimo condimento ma si presenta anche come uno straordinario amico dell’impasto.

Sono molteplici, infatti, i benefici che questo ingrediente apporta all’impasto della pizza o anche del pane.

Ad esempio, migliora la friabilità della parte esterna del prodotto fatto in casa, grazie agli acidi grassi che equilibrano l’umidità presente nella mollica.

Inoltre, l’olio ha la capacità di rallentare il processo di “invecchiamento” del pane.

Altra caratteristica importante, sostengono gli esperti, è quella della cottura uniforme. I grassi dell’olio aiuteranno a trattenere e a distribuire il calore, garantendo una cottura lineare.

Infine, utilizzare l’olio nell’impasto lo renderà più facilmente lavorabile.

Quantità

Attenzione alla quantità. Si stima che la percentuale giusta d’olio per un impasto perfetto è del 3% sul peso della farina oppure dal 2 al 6% sul peso dell’acqua.

