Come guadagnare investendo sul futuro. Il futuro è già qui, e da tempo. Il futuro sono l’Internet delle Cose e l’Intelligenza Artificiale. E sono già tra noi. Ovviamente si dovranno ancora sviluppare di più. Ma il percorso è già ben tracciato. E non possiamo tornare indietro.

L’Internet delle Cose sta trasformando il modo in cui interagiamo con i nostri apparecchi. A casa, al lavoro, Ed all’interno delle nostre città. Ogni giorno, ci dice CISCO (NASDAQ: CSCO), il gigante della connettività web, gli apparecchi IoT generano 5 quintilioni di byte. Che poi sono 1 miliardo di GB. O 5 esabyte, se vi torna più comodo.

L’IoT è alimentata da tre tecnologie chiave. L’Intelligenza Artificiale, le reti 5G e i Big Data. Come quelli sopra, appunto. La prima è un’intelligenza programmabile. Che consente ai dispositivi di apprendere, ragionare ed elaborare le informazioni come gli esseri umani. La seconda è il network mobile di 5° generazione. Con una latenza di segnale estremamente veloce, quasi zero, per l’elaborazione dei dati in tempo reale. La terza sono volumi di dati provenienti da numerose fonti collegate a Internet. Dati che sono troppo grandi per i normali metodi di elaborazione. Insieme, l’IA e l’IoT si mescolano per formare l’AIoT. Una rete intelligente e connessa di dispositivi che comunicano senza soluzione di continuità su potenti reti 5G. Scatenando la potenza dei dati in modo migliore e più veloce che mai.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come guadagnare investendo sul futuro

Perciò, dove sta andando l’AIoT? Lo possiamo vedere tutto intorno a noi. Ci sono 4 trend ben delineati. Il primo sono i dispositivi indossabili. Essi monitorano e tracciano costantemente le preferenze e le abitudini degli utenti. Le applicazioni includono tracker per il fitness e la salute, monitoraggio della frequenza cardiaca, cuffie wireless e dispositivi AR/VR. Il secondo è la casa intelligente. I dispositivi come i termostati, le caffettiere, le luci e le smart TV imparano le abitudini dell’utente. Questo per sviluppare un supporto domestico automatizzato per le attività quotidiane. Le applicazioni includono l’efficienza energetica, la sicurezza, l’intrattenimento, il controllo degli accessi e il comfort personale.

Il terzo è la smart city, la città intelligente. Le città intelligenti integrano tutti i livelli dei servizi comunali. E stanno diventando luoghi più sicuri e più convenienti in cui vivere. Le applicazioni includono dati aperti per una migliore pianificazione urbana e un consumo energetico ottimizzato. Ma anche una maggiore sicurezza pubblica grazie alla sorveglianza intelligente del traffico. Il quarto è la smart industry, l’industria intelligente. È l’internet industriale delle cose (IIoT). Utilizza l’analisi dei dati in tempo reale e i sensori da macchina a macchina per ottimizzare le operazioni, la logistica e la catena di fornitura. I dati generati da questi dispositivi aiutano le industrie a prevedere le sfide. Prevenendo errori costosi e infortuni sul posto di lavoro.

La tecnologia AIoT è ancora agli inizi. Ma questi segmenti rappresentano un impatto quotidiano nella nostra vita quotidiana.

Il futuro. E come fare soldi

Alla seconda domanda rispondiamo facilmente. Investendo nelle aziende che stanno creando questa disruption. Sia singolarmente che, soprattutto, attraverso fondi/ETF che investano su aziende di questi settori. Alla prima rispondiamo elencando le tecnologie che ci accompagneranno nel futuro prossimo venturo.

Avremo computer sempre più potenti. Che oggi collegano termostati e applicazioni intelligenti. E nel futuro prossimo robot casalinghi e veicoli autonomi. E ci sarà una IA veramente attivabile a voce. L’evoluzione di Siri, Alexa e Google Home. Oggi collega smart speaker e TV a LED attivabili a voce. Domani l’elaborazione del linguaggio naturale consentirà di operare con sistemi di pagamento attivabili vocalmente. Infine, avremo una IA anche visiva.Che oggi opera in 4K e sull’individuazione di oggetti di grosse dimensioni. Ma che domani fornirà analisi video di dettagli minuti. E risoluzione a 8K. Cioè 7680 × 4320 pixel.