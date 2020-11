Come guadagnare investendo nel settore alimentare? Uno dei pochi che anche durante la pandemia non ha avuto grossi contraccolpi? Secondo una ricerca di Casaleggio Associati, infatti, quello alimentare è uno dei settori che ha positivamente risentito della pandemia. In particolare il ramo della vendita online che ha visto una domanda salire a 30 volte rispetto a quella precedente.

Valsoia si è ben mossa in questo contesto, riuscendo a portarsi sopra le quotazioni pre-pandemia e classificandosi all’89-simo (tra 262 aziende) posto nella classifica della performance dal 1 gennaio 2020 a livello mondiale.

Anche l’unico analista che copre il titolo suggerisce di comprare subito (giudizio Buy) con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 35%.

L’unico aspetto che dovrebbe indurre alla prudenza è quello che riguarda la vendita di azioni Valsoia da parte di Cesare de Zuliani, presidente onorario dell’azienda, che nell’ultimo anno ha venduto 18.260 azioni. Niente di eccezionale, visto che corrispondevano a poco meno del 2% del totale delle azioni possedute. Tuttavia, il fatto che una persona interna all’azienda venda, è sempre un dato da riportare. Le ragioni possono essere state molteplici e non bisogna fare dietrologia o quant’altro. Semplicemente è un dato che riportiamo.

Come guadagnare investendo nel settore alimentare? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Valsoia

Valsoia (MIL:VLS) ha chiuso la seduta del 2 novembre in rialzo dello 0,4% rispetto alla seduta precedente a quota 12,7 euro.

Time frame giornaliero

Sul giornaliero la tendenza in corso è ribassista e nelle ultime sedute ha mostrato segnali di debolezza, con le quotazioni che stanno spingendo al rialzo. Tuttavia l’inversione rialzista si avrebbe solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 13 euro. In caso contrario si continuerebbe al ribasso verso gli obiettivi indicati.

Un aspetto da notare è che dopo l’esplosione dei volumi che ha portato alla frenata dei ribassisti, le ultime due sedute hanno visto volumi in diminuzione. Prestare, quindi, molta attenzione.

Time frame settimanale

La settima in corso potrebbe essere molto importante per il titolo. Come si vede dal grafico, infatti, la settimana scorsa ha visto le quotazioni rompere il forte supporto in area 13,00 euro (II obiettivo di prezzo). Il mancato recupero di questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso con in rischio di rivedere le quotazioni in area 10 euro.

In caso di recupero, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

Sul mensile siamo in una situazione simile a quella del settimanale. Il mese di ottobre ha visto la rottura del supporto in area 13,02 euro (II obiettivo di prezzo), un brutto segnale ribassista. Solo il recupero in chiusura di mese di novembre potrebbe ripristinare la tendenza la rialzo con obiettivo in area 16 euro. In caso contrario le quotazioni si dirigerebbero verso area 10,02 euro.

Da notare che la rottura di ottobre è avvenuta con volumi in diminuzione rispetto alla media.

