Come guadagnare in Borsa il 125% con un titolo bancario, ma soprattutto di quale banca stiamo parlando?

Banca Sistema è un titolo azionario che nell’ultimo anno ha avuto un rendimento eccellente battendo sia il settore bancario che il mercato italiano. La sua corsa, però, potrebbe non essere ancora giunta al capolinea. Vediamo quali sono i motivi, a parte l’analisi grafica di cui ci occuperemo nella sezione seguente, che ci spingono a dire che Banca Sistema potrebbe essere un ottimo strumento per un investimento di lungo periodo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, la raccomandazione media su Banca Sistema è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45,9% rispetto agli attuali prezzi.

Dal punto di vista della stima della valutazione sulla base dei multpli di mercato lo scenario non cambia. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, Banca Sistema risulta essere sottovalutata del 50% circa.

Altro aspetto molto importante da evidenziare è il rendimento del dividendo distribuito. Negli ultimi anni, infatti, si è attestato su valori superiori al 5%.

Come guadagnare in Borsa il 125% con un titolo bancario. I livelli da monitorare con attenzione secondo l’analisi grafica

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 14 ottobre a quota 1,722 euro in rialzo dello 1,29% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e dopo aver superato l’ostacolo rappresentato dal I obiettivo di prezzo in area 1,68 euro sta consolidando sopra questo livello. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Un segnale negativo si avrebbe nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 1,68 euro.

Time frame settimanale

Nel medio periodo la tendenza in corso è ribassista e ha quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,566 euro. Nelle ultime settimane, però, i rialzisti hanno preso nuovamente il sopravvento e una chiusura settimanale superiore a 1,786 euro farebbe invertire nuovamente al rialzo la tendenza in corso.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 1,566 euro spingerebbe le quotazioni al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,886 euro. La chiave di volta per capire i prossimi movimenti di lungo periodo passa per area 1,886 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Qualora venga raggiunta la massima estensione rialzista in area 3,885 euro le quotazioni andrebbero incontro a un apprezzamento del 125% circa dai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,51 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista,

Banca Sistema: proiezione rialzista in corso sul time frame mensile. Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello inferiore mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi.Approfondimento