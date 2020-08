Questo è un momento molto particolare per i mercati azionari e in questa settimana si decide se si partirà ulteriormente al rialzo o si inizierà a ritracciare di diversi punti percentuali. Ci sono molti titoli del Ftse Mib che sembrano in procinto di iniziare un vero e proprio decollo delle quotazioni. E’ un’occasione più unica che rara, quando diversi titoli azionari che presentano buoni fondamentali iniziano a generare segnali di acquisto di breve, medio e lungo termine.

Oggi andiamo ad analizzare come guadagnare il 63% comprando un titolo sottovalutato al’inizio di un trend rialzista.

Il titolo in questione è Elica (MIL:ELC), società che progetta, produce e vende motori per cappe da cucina e caldaie per riscaldamento centralizzato in Europa e nel resto del mondo.

I fondamentali e i numeri di bilancio sono davvero interessanti

Il titolo in questo momento a Piazza Affari è in rialzo del 4,72% e si porta a 2,665.

Da inizio anno il minimo è stato a 1,808 ed il massimo a 3,895.

Si prevede che gli utili cresceranno del 114,97% all’anno.

In base al discounted cash flow si calcola un fair value a 4,35 con uno sconto attuale del 63% circa. Il consenso degli analisti invece calcola un prezzo obiettivo a 3,43 euro per azione.

Le probabilità, come scritto nelle scorse settimane, è che 1,808 sia stato un bottom rilevante e di ripartenza di breve, medio e lungo termine. Come scritto nei paragrafi precedenti, i prezzi attuali sembrano di ripartenza.

In base ai calcoli della nuova legge della vibrazione e alla statistica ponderata sulle serie storiche disponibili sul titolo, possiamo definire la seguente strategia di trading per il momento attuale:

comprare Elica a mercato con stop loss a 2,51 ed obiettivo primo 2,85/3,02. Questo è un titolo da compare oggi e mantenere per lungo termine. Siamo molto ottimisti sia sul core business che sul management e il futuro potrebbe essere di fortissimi rialzi.