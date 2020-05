Come guadagnare il 40% al rialzo o il 60% al ribasso con un titolo azionario

Come guadagnare soldi in Borsa è l’obiettivo di tutti gli investitori. Riuscire poi nell’intento è altra cosa. A volte, però, si vengono a creare delle situazioni, come nel caso di Acotel, che senza assumersi troppi rischi potrebbero far guadagnare o al rialzo oppure al ribasso. L’importante è individuare i livelli giusti da monitorare ed essere pronti quando scatta il segnale di acquisto o di vendita.

La situazione del titoli non è delle migliori a Piazza Affari. Un dato su tutto rende l’idea di quanto sia in difficoltà la società. Negli ultimi cinque anni a fronte di un sistema di riferimento che ha guadagnato circa il 90%, Acotel ha perso circa l’80%. Non crediamo ci sia bisogno di aggiungere altro.

Come discusso in un altro articolo (clicca qui per leggere) il management della società è alla ricerca di liquidità e alla ricapitalizzazione della capogruppo. L’obiettivo è quello di avviare un nuovo percorso che consenta sviluppi di business e un nuovo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Tra le ipotesi previste c’è anche quella dell’ingresso di soci esterni all’attuale compagine societaria. C’è la necessità, infatti, di coprire il fabbisogno del gruppo almeno fino a febbraio 2021.

Queste azioni dovrebbero permettere di evitare che venga meno la continuità aziendale.

Come guadagnare, quindi, con Acotel?

Le attese dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Acotel

Il titolo Acotel (MIL:ACO) ha chiuso la seduta del 28 maggio in ribasso del 2,45% rispetto alla seduta precedente a quota 2,39€.

Sul time frame settimanale la proiezione rialzista sta evaporando dopo che per diverse settimane le quotazioni hanno chiuso sotto il livello 2,518€. Prima, però, che si possa parlare di inversione ribassista bisogna attendere una chiusura settimanale sotto area 2,288€.

Questi, quindi, sono i livelli da monitorare in chiusura di settimana.

Nel caso si parta al rialzo, rottura settimanale di area 2,518€, il I° obiettivo di prezzo si trova in area 3,362€ per un guadagno di circa il 40%. Nel caso contrario, rottura settimanale di area 2,288€, l’obiettivo si trova in area 1,025€ per un guadagno di circa il 60%.

Prestare, quindi, molta attenzione alle prossime chiusure settimanali ed evitare di sbagliare il timing di ingresso.