Come guadagnare il 20% nelle prossime settimane senza stress?

Dopo l’ultimo nostro report su Emak, il titolo azionario ha guadagnato oltre il 26%. Ciò nonostante c’è ancora spazio al rialzo per guadagnare un altro 20% sfruttando l’impostazione rialzista del titolo che non sembra avere ostacoli nella sua corsa al rialzo.

D’altra parte la valutazione basata sui multipli di mercato sembra lasciare spazio a ulteriori apprezzamenti dei prezzi. Ad esempio, il PE di Emak è pari a 11,5 mentre quello del settore di riferimento è 14,4. Per cui le quotazioni potrebbero salire di almeno un altro 20% prima di allinearsi alla media del settore.

Inoltre la società tende a rilasciare dati di bilancio superiori alle attese degli analisti.

C’è solo un analista che copre il titolo. Il suo giudizio è Outperform con un prezzo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Tutto, quindi, punta nella stessa direzione. Andiamo a vedere cosa ci dice l’analisi grafica.

Come guadagnare il 20% nelle prossime settimane senza stress? Ce lo suggerisce l’analisi grafica

Emak (MIL:EM) ha chiuso la sedute del 29 gennaio in rialzo del 3,11% rispetto alla seduta precedente a quota 1,194 euro.

Sia sul settimanale che sul mensile la tendenza in corso è rialzista e non si vedono pericoli all’orizzonte. Sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono al rialzo e puntano verso la massima estensione rialzista che si trova in area 1,4-1,5 euro. Sono possibili, quindi, ulteriori apprezzamenti delle quotazioni per un altro 20% circa.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,114 euro farebbe scricchiolare lo scenario rialzista. Qualora, poi, dovesse esserci una rottura in chiusura di settimana di area 1,068 euro potremmo assistere a un’inversione ribassista di medio periodo.

Time frame settimanale

Time frame mensile