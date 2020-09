Il Ftse Mib Future ieri ha generato un segnale di conferma ribassista. Come regolarsi da ora in poi? Ora andremo a dare delle idee operative di trading e spiegheremo come guadagnare e non perdere soldi nei prossimi giorni a Piazza Affari.

Facciamo prima una premessa sui grafici.

Da diverse settimane le piazze azionari europee continuano ad alternare alti e bassi in una tendenza settimanale ribassista. Ieri la conferma è venuta ulteriormente al ribasso e quindi da questo momento in poi (tranne un falso segnale in corso) si presuppongono nuovi ritracciamenti e perdite di diversi punti percentuali sia per l’indice azionario che per molti titoli quotati sul Ftse Mib.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come al solito di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati andremo a monitorare obiettivi e stop loss di breve e medio termine.

Quale segnale odierno farebbe ripartire il Ftse Mib Future al rialzo? Una chiusura giornaliera superiore ai 20.080 ma il vero segnale di scampato pericolo sarà dato da una chiusura giornaliera e poi di questa settimana superiore ai 20.470.

Come guadagnare e non perdere soldi nei prossimi giorni a Piazza Affari

Al momento il segnale è Short sul Ftse Mib Future con stop loss a 20.085 per la giornata odierna e successiva. Si potrebbero fare anche delle operazioni short su Enel, FCA e Generali Assicurazioni (MIL:G).

Quale operatività mantenere su questi tre titoli azionari?

Enel, ultimo prezzo a 7,67. Aprire short con stop a 7,74 e primo target a 7,55 e poi 7,25.

FCA, ultimo prezzo a 9,325. Aprire short con stop a 9,60 e primo target a 9,10 e poi 8,45.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 7,67. Aprire short con stop a 13,125 e primo target a 12,80 e poi 12,44.

Nel momento in cui scriviamo è in corso un rimbalzo dai minimi di giornata. Il segnale di ieri al ribasso è stato un ulteriore falso segnale? Sui mercati si deve ragionare per numeri e tendenze e non per ipotesi. Va tradata la tendenza e gli stop loss sono nelle regole. La disciplina è la prima regola per guadagnare e le perdite sono nelle regole del gioco di chi guadagna costantemente sui mercati.