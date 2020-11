Oggi parleremo di una possibilità di guadagno che pochi conoscono: far soldi trasmettendo dirette streaming su Twitch. Questa piattaforma di livestreaming è nata pochi anni fa ed è famosissima tra i giovani. Twitch viene usato soprattutto per condividere alla community le proprie passoni, che siano la cucina, i videogames o la musica.

Come guadagnare con il proprio canale Twitch? Similmente a YouTube, Twitch possiede un programma per gli affiliati. Per iniziare a guadagnare su questa piattaforma è necessario diventare affiliato Twitch. Ecco quali sono i passaggi da seguire.

Creare il proprio canale Twitch e trasmettere regolarmente

Il primo passo è quello di creare un proprio canale Twitch. Curiamo ogni dettaglio: c’è moltissima concorrenza ed è difficile farsi notare. Cerchiamo anche di studiare bene quale sarà il nostro format e rimaniamo coerenti alla nostra idea.

È consigliato anche attrezzarsi con una buona webcam, un microfono di qualità e un sistema di illuminazione adeguata. Per iniziare possiamo anche non spendere troppo e optare per una strumentazione economica. Investendo meno di 100 euro sarà possibile procurarci tutto il necessario. Iniziamo quindi a trasmettere regolarmente sul nostro canale! Sfruttiamo anche la possibilità di programmare i prossimi streaming data da Twitch, in modo tale da far sapere alla nostra community quando collegarsi con noi.

Raggiungere i requisiti minimi

Vediamo quindi come guadagnare con il proprio canale Twitch. Come dicevamo, bisogna entrare nel programma affiliati di questa piattaforma. Per farlo è necessario raggiungere alcuni requisiti minimi di follower, spettatori, minuti e giorni di trasmissione. Nel dettaglio servirà avere:

a) 50 follower;

b) 3 o più spettatori simultanei in media;

c) 500 minuti totali di trasmissione;

d) 7 giorni di trasmissione unici, cioè bisogna aver fatto dirette streaming in almeno 7 giorni diversi.

Una volta raggiunte queste soglie, sarà Twitch a contattarci sia attraverso il nostro canale sia via mail. Comparirà tra le nostre impostazioni una sezione in cui sarà possibile iscriversi al programma affiliati e iniziare a guadagnare con il nostro canale.