Come guadagnare con il miglior titolo bancario italiano? Prima di rispondere a questa domanda andiamo a chiarire sulla base di quale criterio di selezione abbiamo individuato Banca Sistema come il miglior titolo bancario italiano.

Per ciascun titolo abbiamo individuato 5 aree (valutazione, dividendo, situazione finanziaria, performance passata e futura) e per ciascuna di esse considerato sei sotto aree per ognuna delle quali abbiamo assegnato un punteggio di 0 o 1. In questo modo il massimo punteggio che potrà ottenere un titolo è pari a 30.

Applicando questa classificazione al settore bancario Banca Sistema è risultata essere la migliore. Ciò nonostante la performance del titolo, sebbene superiore alla media del settore, non ha brillato nell’ultimo anno ne’ da inizio anno.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Un aspetto interessante è che, qualunque sia il metodo di valutazione utilizzato, Banca Sistema è sottovalutato di almeno il 30%.

Allora come guadagnare con il miglior titolo bancario italiano?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Sistema

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 1,662 euro in ribasso dello 1,54% rispetto alla seduta precedente.

Dall’ultimo report dell’Ufficio Studi sul titolo (Ogni ribasso è occasione di acquisto per il miglior titolo bancario italiano) le quotazioni hanno avuto una performance del 15%. Il rialzo, però, potrebbe essere solo all’inizio.

Come si vede dai grafici seguenti, infatti, l’impostazione rimane saldamente rialzista. Tuttavia presto alcuni nodi potrebbero venire al pettine. Le quotazioni, infatti, stanno per scontrarsi con l’area di resistenza 1,886-1,982 euro. Il superamento di questo area di resistenza che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni potrebbe far letteralmente esplodere al rialzo le quotazioni. In questo caso gli obiettivi sono molto interessanti e potrebbero far raddoppiare i livelli delle attuali quotazioni.

La mancata rottura di questa resistenza potrebbe far scattare prese di beneficio che si trasformerebbero in inversione di tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiore a 1,688 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile