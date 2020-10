Ecco gli errori da evitare per non perdere denaro e come guadagnare con il day trading. Perché il day trading è uno degli stili di investimento più affascinanti. Ma anche tra i più pericolosi e rischiosi se non si fa attenzione. Ed in tal caso si può perdere molto denaro. Fino a vedere andare in fumo l’intero capitale a disposizione.

Chi fa day trading è detto day trader ed ha uno stile di investimento chiaro. Che è quello di aprire e di chiudere le posizioni in acquisto o in vendita in giornata. Ovverosia all’interno della stessa sessione di mercato.

Il day trader punta a guadagnare denaro sfruttando le piccole oscillazioni di prezzo. E per questo ogni posizione aperta presenta in genere un controvalore elevato. E viene lanciata sul mercato sempre fissando il livello di guadagno prefissato. E la massima perdita sopportabile.

Come guadagnare con il day trading tra stop loss e take profit

Questo significa che è un errore per il day trader, spesso fatale. Quello di aprire le posizioni. Senza poi fissare adeguati livelli di stop loss e di take profit. Come guadagnare con il day trading. E gli errori da evitare per non perdere denaro? Un altro errore che può fare il day trader alle prime armi è quello legato ad un’idea.

Quella di cercare a tutti i costi di voler chiudere tutte le posizioni in guadagno. Dalle azioni ai futures, e passando per le valute sul mercato forex. Chi fa day trading deve abituarsi ad una cosa. A chiudere proprio le operazioni in perdita. A parità di capitale investito in una singola posizione, infatti, il day trader deve avere un solo obiettivo. Quello di chiudere il maggior numero di posizioni in guadagno. Rispetto a quelle chiuse invece in perdita.

Ecco perché il day trading è uno stile di investimento per molti ma non per tutti

Con il guadagno netto che è dato proprio dalla differenza. Tra le plusvalenze e le minusvalenze generate. Come guadagnare con il day trading, quindi, è chiaro. Così come è anche chiaro che il day trading per investire è per molti. Ma di certo non è per tutti. In quanto servono disciplina e rigore. Ed anche freddezza nel chiudere le posizioni in perdita. E nell’aspettare le prossime opportunità di trading. Con tranquillità, con freddezza e con distacco. E quindi senza alcun coinvolgimento emotivo.