Alla ricerca di investimenti sicuri e con il migliore rendimento possibile, supponiamo di imbatterci nei Buoni Fruttiferi Postali 4×4. Sono quelli che hanno i rendimenti tra i più alti tra tutte le soluzioni di investimento offerte da Poste Italiane. Studiando questi titoli, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno fatto una simulazione per capire quanto possa essere il rendimento in 16 anni. E hanno scoperto come guadagnare 3.300 euro investendo 15mila euro in questo modo.

Il funzionamento dei Buoni Postali 4×4

Immaginiamo di avere 15mila euro giacenti sul conto corrente, in eccesso rispetto alle quotidiane esigenze. Si sa che lasciare i soldi sul conto ha un costo in termini reali (bolli) e in termini di mancati guadagni. Ma dove investire i soldi? Occorre trovare una soluzione che offra un’alta sicurezza e un buon rendimento. I Buoni Fruttiferi Postali, in particolare i 4×4, posso offrire una opzione che risolve queste esigenze.

I Buoni Fruttiferi Postali 4×4 hanno aspetti positivi e negativi. Partiamo da quelli negativi. Maturano gli interessi ogni 4 anni. Il che significa che si entra in possesso del rendimento al termine di ogni quadriennio. Se si disinveste prima della scadenza dei successivi 4 anni (possibile e senza costi), si rinuncia agli interessi del quadriennio.

Come guadagnare 3.300 euro investendo 15mila euro in questo modo

I vantaggi rappresentano la possibilità di sottoscrizione senza costi. La possibilità di disinvestimento in ogni momento senza penali. Una tassazione agevolata e un interesse crescente. Per i primi 4 anni il rendimento sarà dello 0,20% lordo. Per il secondo quadriennio dello 0,40% lordo annuo. Dal nono al 12° anno. È dello 0,75% che salirà all’1,25% annuo lordo per gli ultimi 4 anni.

Torniamo all’esempio e supponiamo che si voglia investire i 15mila euro in Buoni Fruttiferi Postali, con l’idea di mantenerli investiti per 16 anni. Quanto si otterrà? Il risultato si ottiene grazie al simulatore che si trova sul sito di Cassa Depositi e Prestiti (questo il link).

Il rendimento finale

Immaginiamo di acquistare il 3 settembre, 15mila euro di Buoni Fruttiferi Postali 4×4 e di attendere il rimborso nel settembre del 2036. Investendo in questo modo, si avrà un rendimento di 3.298 euro al lordo della ritenuta fiscale del 12,5%. Questa sarà pari a 412,3 euro. Ne deriva che a fronte di 15mila euro versati, ritireremo 17.886 euro netti.

E’ ovvio che il rendimento, essendo crescente, diventa interessante in particolare nell’ultimo quadriennio. Il nostro punto di vista è che questi strumenti siano adatti soprattutto a chi ha un orizzonte di investimento di lungo periodo.

