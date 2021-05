La riforma del Codice Civile del 2012 è andata anche a favore degli animali. Oggi il regolamento condominiale non può più vietare a qualcuno di tenere un animale domestico in condominio. Però per una serena convivenza è bene sapere come gestire il cane in condominio con i suggerimenti delle sentenze per non litigare con i vicini.

In effetti esaminare le decisioni dei giudici può essere utile per sapere in anticipo quali comportamenti evitare per non rischiare in futuro una sentenza di condanna.

Il regolamento condominiale

Un regolamento approvato dopo la riforma del condominio del 2012 non può più vietare di tenere cani in quel condominio. Esiste però un’eccezione che può interessare a chi proprio non sopporti animali in giro. La Corte di Cassazione ha affermato che sono ancora validi i cosiddetti regolamenti contratto. Si tratta di quei regolamenti condominiali che sono stati adottati quando il condominio è nato. Devono inoltre essere allegati agli atti di compravendita dei singoli appartamenti per essere considerati definitivi. Se un regolamento contratto vieta i cani in condominio quel regolamento è oggi ancora valido. Il riferimento è alla Corte di Cassazione sentenza 21307 del 2016.

A parte questa eccezione cosa bisogna sapere su come gestire il cane in condominio con i suggerimenti delle sentenze per non litigare con i vicini?

Il cane negli spazi comuni del condominio

Gli spazi comuni sono disciplinati dall’art. 1.102 Codice Civile. In pratica ogni condomino può servirsi della cosa o dello spazio comune a patto di non impedire ad altri condomini di farne ugualmente uso. Quindi il cane deve essere tenuto al guinzaglio quando attraversa il giardino condominiale. Infatti gli altri condomini non devono avere paura di attraversare quell’area solo perché c’è un cane di grossa taglia lasciato libero. Per lo stesso motivo se il cane sporca l’area comune il proprietario deve immediatamente pulire.

Il cane in ascensore

La legge non vieta di portare il cane in ascensore che in effetti è uno spazio comune come tanti altri. Alcuni Tribunali hanno però accettato il regolamento di condominio che vieti di portare l’animale in ascensore. La Cassazione non si è ancora pronunciata su questo punto. Quindi si potrebbero avere sentenze contrastanti emesse da Tribunali differenti.