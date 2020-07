Dopo il difficile inizio del 2020, molte famiglie potrebbero rimettere in sesto le proprie finanze approfittando di un possibile rialzo dei mercati. Ma è sicuramente un’impresa non facile. La capacità di valutare strategie efficaci, una corretta gestione della fiscalità e un aggiornamento continuo sono elementi essenziali per garantirci un successo. Non tutti, però, abbiamo il tempo di dedicarci agli investimenti. Pensa quindi a come gestire i tuoi risparmi in 3 semplici mosse.

Infatti esistono diverse modalità per trarre vantaggio dalle opportunità di mercato senza dover maturare o aggiornare costantemente competenze in materia. Vediamole insieme

I Fondi Comuni di Investimento

La scelta di molti risparmiatori è sicuramente il risparmio gestito. Con questa tipologia di investimento il risparmiatore delega ad un professionista la gestione di una parte del proprio capitale. Il gestore professionale impiegherà un team di professionisti specializzati per far conseguire risultati in linea con gli obbiettivi della clientela. Oltre alla professionalità, il gestore utilizzerà strumenti complessi in grado di abbassare il rischio e potrà accedere a mercati normalmente non alla portata dei risparmiatori.

I Fondi Comuni di Investimento consentono di abbassare il rischio grazie all’acquisto di un elevato numero di titoli investendo capitali limitati. Il risparmiatore farà però attenzione ai costi applicati che devono essere chiaramente evidenti nel prospetto di investimento.

Gli investitori possono acquistare quote di Fondi Comuni di Investimento presso la propria banca, attraverso specifici portali on line, o con l’intermediazione di un Consulente Finanziario.

Gli ETF

Ecco un altro strumento utile a come gestire i tuoi risparmi in 3 semplici mosse: gli ETF. Gli Exchange-Traded Fund sono fondi comuni di investimento passivi. Il gestore del Fondo a cui ci rivolgiamo acquisterà titoli replicando un indice, una valuta o un paniere di titoli senza però intervenire attivamente. Gli ETF sono strumenti più economici dei Fondi Comuni di Investimento, grazie proprio al minor lavoro che richiedono. E’ necessaria però una maggior attenzione ed un costante controllo da parte dei risparmiatori. Gli ETF sono quotati sui mercati regolamentati, quindi gli investitori possono acquistarli direttamente presso la propria banca.

Le Gestioni Patrimoniali

Le Gestioni Patrimoniali sono la forma più complessa, personalizzata e costosa del risparmio gestito. Questa formula prevede un servizio di consulenza personalizzata basata sulle esigenze del cliente. Il Consulente sceglierà gli strumenti di risparmio gestito più in linea con le aspettative dell’utente e si occuperà anche dell’ottimizzazione fiscale. In generale possiamo dire che si tratta di una formula di investimento particolarmente indicata per i patrimoni più rilevanti. Gli investitori possono richiedere un servizio personalizzato di consulenza finalizzato ad una gestione patrimoniale ad un intermediario specializzato.