Fino a pochi anni fa, un privato cittadino poteva acquistare un’auto soltanto in due modi. Pagando l’intera cifra di tasca propria o dilazionando l’importo tramite un finanziamento. L’evoluzione del mercato finanziario e le difficoltà del comparto automobilistico hanno introdotto nuove opportunità. Concetti come leasing e locazione operativa non sono più riservati soltanto ad imprese e professionisti. Insomma, anche senza una partita IVA è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze tra una vasta gamma di opportunità. In questo articolo analizzeremo proprio come funzionano leasing e noleggio a lungo termine per privati.

Guidare un’auto senza acquistarla

Chi acquista una vettura, in contanti o tramite finanziamento, ne diventa proprietario a tutti gli effetti. Questo significa farsi carico di tutti i relativi costi come bollo, assicurazione e manutenzione. Oltre a poter rivendere il mezzo in qualsiasi momento incassando quanto ricavato. In altre parole, comprare l’auto significa assumersene oneri e onori. Per capire come funzionano leasing e noleggio a lungo termine per privati è necessario fare una doverosa precisazione. Queste soluzioni finanziarie consentono infatti di guidare un’auto senza diventarne proprietari.

Vantaggi e svantaggi fiscali

Leasing e noleggio consentono di pagare un canone periodico per fruire di un mezzo di proprietà di un terzo. Il contratto di leasing, ad esempio, prevede che la società specializzata acquisti il bene concedendolo poi in uso ad un cliente. Quest’ultimo avrà la possibilità di detrarre i relativi canoni dalla propria dichiarazione dei redditi. Tale facoltà è riservata però soltanto ai titolari di partita IVA. In altre parole, per i privati il leasing può convenire ma non consente i vantaggi fiscali di cui beneficiano gli autonomi. Per sottoscrivere un leasing gli interessati dovranno comunque dimostrare di usare l’auto per motivi lavorativi. Alla scadenza del leasing il cliente potrà scegliere se riscattare l’auto o sostituirla attraverso un nuovo contratto.

Come funzionano leasing e noleggio a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine consente di guidare una vettura senza doversi far carico di nessun onere ad esclusione del canone periodico. Sono a carico della società di noleggio tutti gli oneri fiscali, la manutenzione e ogni adempimento burocratico. Le offerte di noleggio possono riguardare sia i privati che le imprese. L’unica differenza è fiscale. Le partite IVA potranno infatti detrarre sia l’imposta sul valore aggiunto che una percentuale del canone. I privati, invece, pagheranno una rata con IVA esposta. Al termine della locazione, i clienti dovranno semplicemente restituire il mezzo alla società di noleggio.