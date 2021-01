Molte donne credono che cambiare rossetto, fare una maschera oppure una ginnastica facciale possa in qualche modo ringiovanire le labbra. Ma per eliminare le rughe, regalarsi labbra più turgide e piene c’è soltanto una soluzione. Il filler labbra e il lipofiller sono il trattamento estetico che risolvono il problema dell’invecchiamento e della perdita di volume.

Ma cambiano completamente aspetto anche a chi ha labbra troppo sottili in giovane età. Ecco, con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa, come funzionano i filler per ringiovanire le labbra.

Il ritocchino anche con grasso proprio

Il filler labbra consiste in un serie di iniezioni riempitive che eliminano le rughe e donano volume alla bocca. Questo tipo di trattamento risolve diversi tipi di problemi di invecchiamento o di estetica del viso e può correggere anche il profilo del naso. Col tempo anche la bocca inizia a mostrare i segni del tempo e perde il suo aspetto tonico.

Nelle labbra vengono iniettati dei prodotti naturali come il collagene oppure l’acido iarulonico, che riempiono le aree più bisognose di volume. Molte donne scelgono questo trattamento perché è poco invasivo. Ma anche perché la sostanza che viene iniettata non risulta dannosa, in quanto prodotta dall’organismo umano.

Chi desidera non avere alcun problema di infiammazione o rigetto, si fa iniettare del grasso proprio sottocutaneo. Che viene preso dall’addome o sui glutei e poi filtrato e pastorizzato. In questo caso il trattamento si chiama lipofiller ed è generalmente più costoso.

Informarsi bene prima di farsi trattare

Alla prima visita conoscitiva il medico valuta come agire e presenta un possibile percorso di riempimento. La densità del filler varia a seconda dell’inestetismo che si deve trattare.

Le zone da trattare vengono scelte dal medico insieme alla paziente, considerando le esigenze ma anche i lineamenti del viso. Per aumentare il volume delle labbra, si usa un prodotto ad alta densità. La densità media va bene per riempire le labbra ma anche per ridefinire il perimetro della bocca.

Il filler a bassa concentrazione si usa invece per rendere le labbra più morbide e idratate. È sempre bene rivolgersi a un medico estetico o a un dermatologo e non a infermieri o estetisti, che non sono autorizzati a questo tipo di trattamenti. E assicurarsi che abbia una solida esperienza.

Perché nonostante tutto, si vedono in giro molti “pasticci”: labbra a canotto, gonfiori spropositati, lividi che non guariscono facilmente.

Come funzionano i filler per ringiovanire le labbra

Si può decidere di riempire solo la parte centrale della bocca, oppure tutto il labbro superiore o quello inferiore o entrambi. Le iniezioni sono di breve durata, non sono dolorose.

Il medico applica una pomata anestetica su tutta la bocca, poi individua i punti sui quali potrà posizionare la micro-cannula contenente il collagene o l’acido iarulonico.

Nonostante ciò è possibile avvertire un po’ di fastidio, durante le prime punture. Perché sulle labbra ci sono molte terminazioni nervose. Una volta terminato il trattamento, viene spalmata una crema lenitiva su tutta la zona. In tal modo si evita la formazione di lividi.

Dopo questa seduta, non bisogna praticare sport per un giorno e bisogna evitare per qualche tempo i massaggi al viso.

Risultati e durata del trattamento

I filler labbra sono ad azione immediata, i primi risultati si vedono subito alla fine della seduta col medico. Che di solito massaggia la zona per facilitare la distribuzione uniforme del prodotto.

La procedura dura mezz’ora, dopodiché ci si ritrova con la bocca gonfia e indolenzita. Le labbra possono anche sviluppare dei piccoli lividi che se ne vanno in un paio di settimane.