“Mamma stasera pago io, ho guadagnato 2.000 euro. La mamma: Rubi? No, ho venduto le scarpe che mi hai comprato ieri!”. Sembra surreale ma accade sovente se si vende su StockX. Ovvero, la piattaforma tech, o, come amano definirsi, “il mercato azionario delle cose”.

La struttura si basa esattamente sul modello borsistico che prevede l’incontro tra la domanda e l’offerta. Come funziona StockX il sito web che accontenta tutti e fa guadagnare tanti?

In effetti, la quotazione, di quel prodotto di quel determinato brand deriva dall’incontro tra il desiderio del venditore e quello del compratore. In particolare, il venditore immagina un valore in base all’andamento di vendite similari, ecc. (ha un tool) e pubblica una proposta. Il compratore, invece, inserisce il prezzo. Se e quando c’è corrispondenza, si conclude la transazione.

Il grande pubblico riconduce l’azienda alla vendita di sneackers

In realtà il business si sviluppa anche su altri prodotti. Con esattezza queste le categorie su cui è presente: sneackers, streetwear, articoli da collezione, orologi e borse. Ovviamente, la negoziazione verte su marchi di lusso o, comunque, difficilmente reperibili sul mercato.

È proprio questo il principio cardine: minore è l’offerta (prodotto raro), maggiore sarà la domanda e maggiore sarà il prezzo. Ecco spiegato il mistero delle interminabili file e resse al lancio di un prodotto. Ad esempio, qualche giorno fa, molti, si sono chiesti come fare un affare incredibile con le scarpe Lidl catapultandosi negli stores.

“Anonimato, trasparenza e autenticità” sono le regole pubblicizzate dalla casa

In pratica, come funziona StockX il sito web che accontenta tutti e fa guadagnare tanti?

Il compratore: si registra associando una carta, sceglie il prodotto desiderato e offre un prezzo, in base alle quotazioni, o compra subito al prezzo del momento. Il punto di forza vero è la garanzia dell’autenticità dei prodotti. Il venditore spedisce la merce a StockX che la controlla, la spedisce, e lo paga.

Il venditore: pubblica un articolo per la vendita o vende immediatamente alla quotazione più alta. Spedisce l’articolo entro due giorni per l’autenticazione e poi, se tutto in regola, riceve il pagamento. Insomma, da Detroit a tutto il mondo. Oggi vale più di un miliardo di dollari e domani?