La mattina rischia sempre di essere un momento caotico nella vita di una donna. La sveglia, la colazione, i figli… Non sempre si ha tempo per tutto, e ciò che rischia di essere meno curato è il trucco.

Se però il trucco ci fa stare bene e ci rende più sicure di noi, non bisognerebbe mai rinunciarvi, né curarlo poco. Una delle possibilità da prendere valutare è quindi quella del trucco permanente o micropigmentazione. Ma come funziona il trucco permanente e perché bisognerebbe prenderlo in considerazione?

Che cos’è

Il PMU (permanent make up) è simile a un tatuaggio: si inserisce del pigmento sotto la pelle. Si differenzia da esso per la maggiore sicurezza dei prodotti e per lo strato del derma in cui si effettua, che è più elevato. È quindi meno invasivo di un tatuaggio, e anche l’effetto durerà meno, in media tra i 2 e i 3 anni con necessità di ritocchi. Per questo spesso si parla anche di trucco semipermanente.

Il trucco permanente permette di avere un trucco sempre perfetto e di migliorare alcuni tratti del nostro volto. Le zone più gettonate sono labbra, palpebre e sopracciglia. Tuttavia non mancano i trattamenti per le imperfezioni della pelle, copertura di cicatrici e enfatizzazione delle efelidi.

Come funziona il trucco permanente e perché bisognerebbe prenderlo in considerazione

Il trucco permanente alle labbra permette di ridefinirne il contorno. L’effetto sarà assolutamente naturale e le labbra sembreranno rimpolpate. Si può anche pensare di cambiarne il colore.

La zona delle palpebre può essere soggetta alla ridefinizione del contorno degli occhi. Sarà come avere la riga di matita o di eyeliner permanente, con vantaggi indubbi per lo sguardo.

Per le sopracciglia si parla di microblading. Molto richiesto, permette di ridisegnare in maniera regolare le forme e rendere le nostre sopracciglia più folte.

Per i capelli si agisce sul cuoio capelluto. Questo è necessario quando si sono persi molti capelli o semplicemente per coprire un buco.

La dermopigmentazione agisce sulle eventuali imperfezioni della pelle. Si possono coprire cicatrici, macchie, smagliature sul resto nel corpo, i segni della vitiligine o anche ricostruzioni plastiche.

Le possibilità sono quindi molte e decisamente vantaggiose. Tuttavia non bisogna mai dimenticarsi di rivolgersi a veri professionisti del settore.