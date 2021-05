Come funziona il bonus chef fino a 6.000 euro e chi sono i beneficiari? Ecco ad oggi quali sono le novità

Il settore della ristorazione è stato tra quelli più colpiti dalla crisi pandemica. Quindi, il Governo ha pensato a misure di sostegno anche per le categorie rientranti in detto settore.

In particolare, il bonus chef consiste in un credito d’imposta fino a 6.000 euro, di cui possono beneficiare i cuochi professionisti. Sia dipendenti che autonomi.

Ma soffermiamoci su come funziona e chi sono i beneficiari. In proposito, vediamo quali sono ad oggi le novità.

Come funziona il bonus chef fino a 6.000 euro e chi sono i beneficiari

Ebbene, come indicato, la misura è diretta agli chef professionisti che lavorano presso ristoranti e alberghi. Sia come lavoratori dipendenti che come autonomi. Essi devono essere titolari di partita IVA.

Il bonus si sostanzia in un credito di imposta del 40% sulle spese sostenute per acquistare beni strumentali. O per partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. I corsi devono essere strettamente correlati all’esercizio dell’attività. Le spese, invece, devono essere state sostenute tra il primo gennaio e il 30 giugno 2021.

Spese finanziabili

La Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto il bonus, ha anche specificato quali spese sono ammesse al credito d’imposta. Ebbene, si tratta di:

a) macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;

b) strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) corsi di aggiornamento professionale.

Come funziona il credito di imposta del bonus chef

Il limite massimo di spesa è di 6.000 euro. Inoltre, per questo bonus, il credito d’imposta, può essere usato solo in compensazione o ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.

Abbiamo visto come funziona il bonus chef e chi sono i beneficiari. Vediamo quali sono le novità ad oggi.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con altri Ministeri, aveva il compito di dare attuazione al bonus chef, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio. Questo doveva essere emanato nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021. Ad oggi, tuttavia, si è ancora in attesa del decreto attuativo, che molto probabilmente verrà emanato a breve.

Abbiamo visto, dunque, come funziona il bonus chef fino a 6.000 euro e chi sono i beneficiari nonché, ad oggi, quali sono le novità.