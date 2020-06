Come funziona e come richiedere il Fondo Perduto COVID? Del Decreto Rilancio avevamo già parlato, nello specifico in relazione agli aiuti, parecchi, per le famiglie. Ma questo ennesimo Decreto del governo contiene parecchie altre iniziative. Tra le tante, anche lo stanziamento a fondo perduto di contributi per le Piccole e Medie Imprese, le PMI, i lavoratori autonomi e le aziende agricole. Ovviamente tutte queste realtà devono aver avuto perdite di fatturato per poter accedere a questi contributi. Vediamo come funziona e come richiedere il Fondo Perduto COVID.

Come funziona e come richiedere il Fondo Perduto COVID

Essendo indirizzato a PMI, lavoratori autonomi ed aziende agricole, già la tipologia di imprese suggerisce qualcosa. Bisogna infatti che abbiano un tetto massimo al fatturato. Quindi, che non raggiungano i 5 milioni di euro. Per meglio dire che non l’abbiano raggiunto nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso, cioè il 2019. Inoltre tale fatturato deve essersi ridotto di almeno un terzo ad aprile di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Giova ricordare che questo contributo, che vedremo subito, è esentasse, totalmente. Come detto, viene calcolato in base alle differenze riscontrate con il fatturato dell’anno scorso. Per la precisione, il 20% per i ricavi o i compensi fino a 400.000 euro. Si scende al 15% per imprese e partite IVA che abbiano incassato tra 400.000 euro e un milione. Si scende ancora al 10% con un fatturato 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. Chiariamo Il tutto con un esempio. Ad aprile 2019 fatturavate 20.000 euro. Questo aprile ne avete fatturati 10.000. Il contributo sarà pari al 20% di 10.000, quindi 2.000 euro.

E per gli altri? Per chi non ha fatturato? Come funziona il Fondo Perduto COVID?

Se l’anno scorso non avete fatturato, niente suddivisione percentuale. Vi spetterà solo il contributo minimo. 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per quelle giuridiche (imprese). Anche chi abbia iniziato a fare attività solo nel 2019, e non abbia fatturato niente, riceverà l’importo minimo. Come ottenere il tutto? Regolare domanda all’Agenzia delle Entrate. Si può usare Internet, andare nelle sedi locali o farsela fare da un intermediario, come un CAF. La risposta avverrà entro 7 giorni lavorativi. In caso di responso positivo, l’addebito sarà immediato sul conto indicato in domanda.