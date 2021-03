Chi lavora da casa ha già capito di cosa si sta parlando. Quando la postazione dell’ufficio diventa casa propria, la tentazione di fare un break dirigendosi in cucina è molto forte. Capita magari di stuzzicare qualcosina qua e là, e si arriva a pranzo senza il minimo senso di fame. Ma si pranza comunque. La morale è che si passa la giornata a mangiare, oltretutto senza smaltire, vista la situazione di sedentarietà obbligata.

È vero, conciliare lo smart working con attività fisica regolare e alimentazione sana ed equilibrata non è facile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo, allora, come fermare l’impulso di mangiare continuamente durante lo smart working.

Tanta forza di volontà e concentrazione sull’attività che si sta svolgendo

Rimanere concentrati sugli obiettivi lavorativi è il primo grande aiuto per se stessi. Spesso a casa si mangia per noia, per riempire buchi, o perché non si ha nient’altro da fare.

Non ci sono le chiacchiere coi colleghi e altri momenti di stacco dalla routine e questo crea un circolo di noia difficile da spezzare. Mantenere alta l’attenzione sul proprio lavoro senza farsi distrarre dal cellulare o in altri modi, farà sì che il tempo passi più velocemente e senza avvertire la voglia di mangiare.

No al dolcetto di consolazione

La situazione generale incide molto sull’umore e sulla percezione che abbiamo dello stesso. Il clima poco sereno e le restrizioni alla libertà esercitano un effetto negativo sul comportamento di alcuni, che porta ad un bisogno di “consolazione”.

Questo, spesso, sfocia in una fame di dolci che ha l’unico scopo di compensare una mancanza. In questi momenti è importante rimanere lucidi e ricordarsi che riempirsi di dolci non restituirà ciò che manca, ma certo garantirà qualche chilo in più sulla bilancia.

Preferire snack salutari

Se proprio non si riesce a placare la fame, quantomeno bisogna impegnarsi per evitare snack grassi o calorici. Preferire, quindi, un frutto, meglio se abbinato a della frutta secca che bilancia i grassi, ovviamente senza esagerare. Ottima scelta anche yogurt, barrette proteiche, grissini o crackers.

Organizzarsi per fare attività fisica

Come fermare l’impulso di mangiare continuamente durante lo smart working se non facendo attività fisica? Fare movimento in modo regolare aiuta il corpo ma anche la mente.

Vale per tutti, anche per chi si lascia impigrire dal pigiama e dal tepore di casa. Una volta usciti in esterno, l’attività fisica aiuterà a riprendere il contatto con il proprio corpo e questo darà una carica positiva anche all’umore.