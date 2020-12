Pandoro, panettone e pastiera sono solo 3 dei dolci caratteristici italiani che continuano a esportare il sapore tricolore nel mondo. I pranzi festivi ormai imminenti saranno sicuramente segnati dalla presenza sulle nostre tavole di questi nostri tipici dessert. Ma, se cerchiamo qualcosa di alternativo, ma nello stesso tempo senza rischio di deludere i nostri commerciali, ecco la ricetta che fa per noi. Come farsi stregare dai profumi della Provenza e preparare un fantastico bouche de Noel, anche detto tronchetto di Natale. Con i nostri Esperti seguiamo di pari passo questa ricetta che sta letteralmente conquistando le tavole internazionali.

Gli ingredienti

Come farsi stregare dai profumi della Provenza e preparare un fantastico bouche de Noel, con questi ingredienti:

40 grammi di farina 0 0;

quattro uova possibilmente allevate a terra;

140 grammi di zucchero;

mezza bustina di lievito per torte;

260 grammi di cioccolato fondente;

400 ml di panna fresca per dolci;

amarene o ciliegie sciroppate;

una decina di pistacchi a piacimento;

zucchero a velo;

liquore Cointreau a piacimento.

Con il termine “a piacimento” abbiamo volutamente inserire due ingredienti che fanno parte della ricetta, ma nelle varianti locali. Soprattutto, per quanto riguarda il cuore, consigliato nella versione per adulti.

La preparazione

Non facciamoci spaventare dalla fama della cucina francese e dai tanti ingredienti, perché preparare il nostro dessert, non sarà poi così impegnativo. Come farsi stregare dai profumi della Provenza e preparare un fantastico bouche de Noel, in questi passaggi:

a) per prima cosa dobbiamo separare tuorli e albumi, montando questi ultimi a neve e, inserendoli poi in frigorifero, mentre mescoliamo i tuorli assieme allo zucchero e al lievito per dolci. Per un’opera completa, prendiamoci almeno 10 minuti;

b) prendiamo una ciotola, inserendo la farina, solo metà degli albumi, mescolando fino a ottenere un composto vellutato; ripetiamo l’azione con l’altra metà. Dividerli, ci permetterà di montarli meglio;

c) accendiamo il forno, rivestiamo una teglia con la carta e versiamoci sopra tutto il nostro impasto, appianandolo e cuocendolo a 200 ° per una decina di minuti;

d) sforniamolo e poniamolo sul tavolo di lavoro, spolverandolo di zucchero a velo. Stendiamolo e arrotoliamolo su di un altro foglio di carta e chiudiamolo con il nylon trasparente;

e) mettiamo in frigo e facciamo raffreddare per qualche minuto, per poi estrarre e riaprire nuovamente il rotolo,

f) scaldiamo la panna in un pentolino e versiamola, sciogliendola in una terrina in cui avremo messo il cioccolato fondente, preventivamente spezzettato. Mescoliamo fino a formare una crema. L’ideale sarebbe inserirla in una sac a poche;

Ultimi passaggi

g) lasciamo in frigorifero per circa tre ore, per poi spalmare sul nostro impasto del tronchetto metà della crema cioccolato, usando l’altra metà per guarnire, dopo aver arrotolato definitivamente il tronchetto,

h) con forchetta e coltello, creiamo le scanalature, ricopriamo di amarene o ciliegie e spolveriamo abbondantemente di zucchero a velo.

Nel caso di utilizzo del liquore, andremo a versarlo durante la creazione dell’impasto. I pistacchi, invece, andrebbero a guarnire il tronchetto assieme alle ciliegie. Suggeriamo anche la ricetta di una torta con mele e limone per le colazioni dei nostri bambini.

