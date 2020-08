La redazione di ProiezionidiBorsa intende oggi approfondire un tema di grande interesse per tutti: i rimborsi assicurativi. Spesso infatti, le persone scelgono di non sottoscrivere tutele assicurative perché temono che le compagnie non rimborsino quanto dovuto. E’ ormai entrato nell’immaginario comune l’assicuratore che tenta in ogni modo di non rimborsare un danno appigliandosi a mille scuse.

In questo articolo vogliamo capire se è davvero così e come farsi pagare dalle assicurazioni quando si subisce un danno. L’Italia è uno dei Paesi meno assicurati nel mondo occidentale. Escluse le coperture obbligatorie, solo un italiano su 4 ha sottoscritto una polizza a tutela del proprio patrimonio o della propria famiglia. Il trend è però in crescita. L’IVASS rileva l’aumento dei rimborsi ma anche delle tentate truffe. Vediamo ora come farsi pagare dalle assicurazioni: quello che dobbiamo sapere lo scopriremo nelle prossime righe.

Scegliamo le tutele giuste

Ricordiamo che le polizze assicurative si suddividono in due categorie: il ramo vita ed il ramo danni. Il ramo vita copre i rischi legati alla vita degli assicurati, come la morte o un’invalidità. Il ramo danni, invece, tutela gli assicurati dai rischi che possono interessare i beni ed il patrimonio. Questa tipologia di polizza indennizza per i danni causati alla guida dell’auto o praticando uno sport.

Ma può anche rimborsare le conseguenze di un terremoto o di una tromba d’aria oppure la rottura di un tubo in casa. Una buona copertura sui rischi della quotidianità potrebbe essere anche un ottimo investimento. Infatti, i soldi che mettiamo da parte per far fronte agli imprevisti potrebbero invece fruttare attraverso giusti investimenti. Ai rischi penserebbe la compagnia assicurativa. Vediamo quindi come sottoscrivere un contratto adatto a noi e come farsi pagare dalle assicurazioni.

Come farsi pagare dalle assicurazioni: quello che dobbiamo sapere

Se desideriamo tutelare il nostro patrimonio dalle conseguenze di un evento imprevisto, dobbiamo fare attenzione alle coperture offerte dalle varie compagnie. Possiamo scegliere di rivolgerci ad un assicuratore per farci consigliare la polizza più adatta a noi. Oppure possiamo effettuare dei preventivi on line, magari utilizzando dei siti comparatori. Questi portali ci consentono di confrontare più proposte assicurative e scegliere quella più adatta alle nostre esigenze. E’ proprio la scelta della giusta polizza il segreto per capire come farsi pagare dalle assicurazioni.

Dobbiamo, infatti, individuare le coperture adatte a noi e comprendere esattamente cosa escludono e in che modo dovremo comunicare il sinistro all’assicuratore. In questo modo potremo stare tranquilli. La compagnia ci rimborserà i danni subiti se compresi nel contratto e comunicati nel modo giusto. L’IVASS, infatti è l’autorità pubblica che vigila costantemente sul corretto comportamento delle compagnie assicuratrici nel nostro Paese. Questa la nostra guida per richiedere la tutela dell’IVASS.