Come fare se si viene continuamente aggiunti a fastidiosi gruppi spam su WhatsApp? La soluzione definitiva è quella di fare in modo di poter essere aggiunti ai gruppi WhatsApp solo dai propri contatti. Anche se è possibile usufruire di questa funzione anche da Android, in questa piccola guida ci concentreremo unicamente sul procedimento per iPhone. La funzione, infatti, è disponibile dalla versione 2.19.110.20 di WhatsApp per iOS e dalla 2.19.298 per Android.

Come farsi aggiungere ai gruppi WhatsApp solo dai contatti su iPhone

Il procedimento è molto semplice. Basta aprire l’applicazione WhatsApp cliccando sull’apposita icona. Volgendo lo sguardo in basso, si nota facilmente una barra che riporta le diverse schermate dell’applicazione. Cliccare sull’icona “Impostazioni”. Si accederà una schermata riportante nome e foto del profilo e, al di sotto, un menù che apparirà in questo modo. Da lì, accedere alla voce “Account”. Quindi cliccare su “Privacy” e successivamente su “Gruppi”. Quindi l’utente si ritroverà davanti a tre diverse opzioni, di cui “Tutti” già selezionata in automatico.

Come si sarà inteso, le opzioni importanti ai fini di questa guida sono le altre due. Nello specifico, il pulsante “I miei contatti” permette ai soli contatti di aggiungere l’utente a gruppi WhatsApp. Basta pigiarlo per selezionare quest’opzione. Una volta fatto ciò, la già citata spunta blu comparirà a destra della scritta. Il cambiamento sarà operativo fin da subito.

Al di sotto delle opzioni appena analizzate ve ne è una terza, che consente di escludere alcuni contatti dalla possibilità di aggiungere l’utente al gruppo. Il procedimento è leggermente più complesso di quello sopra elencato. Infatti, una volta pigiato su “I miei contatti eccetto…”, si accederà alla propria rubrica contatti. Quindi, cliccare sui nomi dei contatti desiderati e confermare la modifica pigiando sulla scritta “Fatto”, situata nella parte alta destra della schermata.

