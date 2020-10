Il video terminalista, che in termine tecnico altro non indica che lavoratore costretto a passare il suo turno davanti al pc, è considerato un lavoro usurante. Infatti, le normative in materia di sicurezza sul lavoro, prevedono degli stacchi obbligatori ogni due ore per permettere alla vista, ma non solo, di prendersi una pausa. Quando parliamo infatti di stanchezza davanti al computer, non dobbiamo assolutamente dimenticare il povero collo, che subisce il peso del corpo. Ma anche schiena e zona lombare! Al termine di una giornata lavorativa al computer possiamo ritrovarci con gli occhi stanchi, il mal di testa, ma anche la zona cervicale bloccata e irrigidita. Per questo, i nostri Esperti, vi suggeriscono come fare yoga davanti al pc e sentirsi meglio.

Movimento laterale della testa

I primi e sempre efficaci movimenti che possiamo fare davanti al computer sono quelli laterali, a destra e sinistra, con rotazione del collo. Non vergogniamoci di passare per matti davanti ai colleghi, ma anche un paio di minuti di yoga così semplice bastano a elasticizzare tutta la zona.

Subito dopo le spalle

In ordine di sforzo sia cronologico che di quantità, le nostre spalle subiscono la pressione della postura davanti al computer. Come fare yoga davanti al pc e sentirsi meglio, non può prescindere da movimenti rotatori e laterali delle spalle. Se poi abbiamo lo spazio, utilizziamo anche le braccia, come se facessimo dei normali esercizi di stretching. Mani sulle spalle e sui pettorali, con brevi, ma ripetuti spostamenti laterali.

La colonna vertebrale

Se in ufficio, o a casa, visto che in molti adesso sono costretti allo “smart-working”, abbiamo una sedia mobile, approfittiamone per elasticizzare anche la colonna vertebrale. Con braccia aperte e piegate, facciamo dei brevi movimenti laterali, ripetendoli per 5/6 volte su ogni lato.

Mani sulla testa

Infine, utilizziamo anche le mani per massaggiare la zona della cervicale, accompagnare il collo negli spostamenti laterali e nelle rotazioni. con due dita, massaggiamo le tempie, applicando dei piccoli movimenti rotatori, in grado di rilassarci e allontanare la tensione mentale e muscolare.

