Come fare uno scrub viso in casa per rendere la pelle liscia in modo semplice e naturale

Una volta alla settimana tutti gli esperti del settore sono d’accordo nell’affermare che vada applicato uno scrub al viso, per togliere le cellule morte. Altro non è che un’esfoliazione dello strato superficiale della pelle tramite micro granuli, per rendere l’epidermide liscia ed eliminare le impurità.

Basterà applicare il composto con le dita e massaggiare circolarmente in modo delicato per avere effetti immediati, la pelle apparirà subito in salute. Il consiglio è quello di non truccare o esporre al sole il viso dopo questa pratica, magari di farlo la sera o quando non è necessario uscire di casa e mettere successivamente una crema idratante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per evitare di acquistare prodotti sintetici e risparmiare, esistono diverse ricette su come fare uno scrub viso in casa per rendere la pelle liscia, con elementi totalmente naturali.

Come fare uno scrub viso in casa per rendere la pelle liscia, a base di miele

Il miele, con proprietà antibatteriche, viene unito all’olio di mandorle, che ha un’’azione idratante. La parte granulosa sarà integrata con lo zucchero o i fiocchi d’avena. Dopo aver massaggiato sul viso risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Le dosi da mescolare per un’applicazione:

2 cucchiai di miele (meglio d’acacia);

50 gr di zucchero o fiocchi d’avena triturati;

3 cucchiai di olio di mandorla.

Con amido di riso

Per chi ha una pelle particolarmente secca, l’amido di riso e lo zucchero sono ottimi alleati, molto delicati. Associarli ad oli idratanti renderà il viso, dopo aver risciacquato, immediatamente bellissimo. In una ciotola miscelare:

4 cucchiai di amido di riso;

2 cucchiai di olio di Argan;

3 cucchiai di zucchero (anche di canna).

Solo 2 ingredienti

Una versione super veloce, dai poteri energizzanti, sempre efficace, si ottiene con questi ingredienti:

un cucchiaio di sale grosso;

3 cucchiai di olio d’oliva o Argan.

Frutta a volontà

Un effetto nutriente e vellutato si avrà adoperando la frutta, piena di nutrimenti e vitamine. Servirà ad esempio solo mezza banana schiacciata e un cucchiaino di zucchero di canna. Si possono utilizzare anche fragole, mele o pompelmo.