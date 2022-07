Anche se il caldo ci sta logorando, non pensiamo che gli unici dessert di questo periodo debbano essere per forza gelati, tiramisù o semifreddi. La frutta di stagione, dalle pesche alle prugne, passando per melone e anguria, e arrivando alle albicocche, si presta per numerose altre ricette.

È vero che far funzionare il forno con queste temperature non è proprio un’idea geniale, tuttavia, delle eccezioni si possono anche fare. Per esempio, per preparare una nutriente torta per una ricca colazione o una merenda sfiziosa. In fondo, magari alla sera, verso le 22 o le 23, quando le temperature ci danno un pochino di respiro, perché non provare a cuocerla. Un pochino di sofferenza per il caldo sarà compensato dalla bontà di ciò che poi mangeremo.

In meno di 15 minuti possiamo prepararne l’impasto, per poi infornare e averla pronta per il giorno successivo. Una torta di albicocche semplice da fare, senza utilizzare il burro per renderla più leggera. Vediamo tutti gli ingredienti necessari.

150 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

60 ml di olio extravergine d’oliva;

4 cucchiai di latte;

2 uova;

mezza bustina lievito per dolci;

500 grammi di albicocche.

Come fare una torta leggera senza burro con questo frutto di stagione

Iniziamo la preparazione andando a lavare le albicocche in maniera accurata. Quindi, le apriamo in due e asportiamo il nocciolo. Dopodiché, prendiamo una ciotola, rompiamo al suo interno le uova e uniamo lo zucchero. Cerchiamo di amalgamare bene questi due ingredienti, in modo da creare una crema fluida.

Prendiamo un piccolo setaccio e andiamo a passare la farina, spolverandola sul composto ottenuto. Quindi, faremo lo stesso con il lievito. Dopodiché, con un cucchiaio di legno cercheremo di unire al meglio il tutto. Per ammorbidirlo, aggiungeremo i quattro cucchiai di latte e i 60 ml di olio extravergine d’oliva. Amalgamiamo per qualche minuto, in modo da creare un composto denso.

Quindi, andremo a prendere la metà delle albicocche disponibili, le taglieremo a pezzi piuttosto piccoli e andremo a unirli all’impasto. Poi, imburriamo una tortiera, versiamo il tutto e, in superficie, andremo a posare le restanti albicocche, divise ulteriormente in due.

Accendiamo il forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per una quarantina di minuti circa. La nostra torta all’albicocca emanerà quasi da subito un profumo buonissimo. Facciamo raffreddare bene, per poi farci conquistare anche dal suo sapore.

Ecco, dunque, come fare una torta leggera senza burro utilizzando un frutto buono e genuino come le albicocche. Da abbinare, per una colazione davvero nutriente, a un frullato con tante qualità nutritive e non solo.

