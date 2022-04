I nostri figli sono sempre trepidanti quando sanno che sta per arrivare il loro compleanno. Per questo motivo, non fanno altro che chiederci cosa vogliamo fare per la loro festa. Certo, non tutti i genitori hanno sempre voglia di organizzare eventi al di fuori della scuola, ma il festeggiamento in classe non può mancare.

Gli insegnanti stessi sanno quando è il compleanno degli alunni e permettono al festeggiato di portare la merenda per tutti i compagni. Si dà vita così a un piccolo momento di festa e di pausa dalle lezioni.

In questo caso, per rendere felice il bambino e stupire sia lui che i suoi piccoli amici, possiamo preparare una composizione diversa dal solito. Lo faremo grazie a una semplice struttura in cartone che si usa in pasticceria, su cui impileremo diverse bontà. Ecco come fare fare un torta di merendine, lecca lecca e succhi di frutta.

Le torte finte

La torte finte sono molto utilizzate per i festeggiamenti dei compleanni a scuola. Si tratta di composizioni che richiamano nell’aspetto le vere grandi torte a più piani. In questo caso, però, la particolarità è che ogni piano diventa un supporto per trasportare una fila di alimenti diversa.

Per creare la torta, avremo bisogno innanzitutto di un’alzata di carta da cupcake a 3 piani, abbastanza grande e che possa contenere la merenda per tutti i bambini della classe. Questa si può trovare facilmente negli store di casalinghi.

Dovremo quindi acquistare 2 o più pacchi di merendine, 2 o più pacchi di succhi di frutta in brik di carta con cannuccia e una ventina di lecca lecca. Avremo inoltre bisogno di un rotolo di scotch, di un rocchetto di nastro colorato per pacchi, di un elastico, di un paio di forbici e di un rotolo di carta trasparente per foderare i cesti regalo.

Come fare una torta di merendine e succhi di frutta, fantastica per il compleanno dei bambini a scuola

Per iniziare prendiamo l’alzata e montiamo tutte le sue parti. Stendiamo un ampio foglio di carta trasparente sul tavolo e mettiamo l’alzata in centro, in piedi. Iniziamo a inserire i succhi di frutta in brik sul piano più basso, l’uno accanto o sopra l’altro. Sul ripiano centrale riponiamo le merendine, sempre impilate l’una accanto o sopra l’altra, e assicuriamole all’alzata con un po’ di scotch. Terminiamo con il ripiano più alto, dove posizioniamo i lecca lecca gli uni sopra gli altri. Fermiamo anche questi con lo scotch.

Prendiamo ora la carta trasparente dal basso e avvolgiamo la nostra torta chiudendola sul vertice, come un sacco. Fissiamo la chiusura con un elastico quindi avvolgiamo intorno un nastro colorato da pacchi, arricciato con le forbici. La torta è pronta da portare a scuola.

Se abbiamo problemi di spazio perché i bambini sono tanti, possiamo preparare due alzate oppure acquistare brik di forma rettangolare sottile.

