Una torta a forma di cuore è adatta per ogni occasione, per un compleanno, una cenetta a due, un anniversario o per la festa della mamma o del papà.

Se non si dispone dell’apposito stampo e non si ha il tempo di comprarne uno, è possibile realizzare la forma seguendo uno tra i semplici trucchi esposti nel corso di quest’articolo. Quindi, ecco come fare una torta a forma di cuore senza lo stampo e stupire tutti.

Primo metodo

Occorrono due teglie, una quadrata e l’altra tonda. Per la corretta realizzazione della forma, le teglie dovranno essere della stessa misura.

Il lato della teglia quadrata deve essere della stessa misura del diametro di quella tonda. Preparare l’impasto del pan di spagna, versarlo in entrambe le teglie e inserire nel forno. A cottura ultimata, tirare fuori le teglie e farle raffreddare. Tagliare in due la torta tonda, in modo da ricavare le due cupolette, che costituiranno il cuore. Posizionare come se fosse un rombo la parte quadrata, e metterci a fianco all’angolo superiore i due semicerchi precedentemente avuti. Ecco pronta una torta a forma di cuore!

Come fare una torta a forma di cuore senza lo stampo e stupire tutti. Secondo trucco

In questo caso usare una sola teglia rotonda, e un solo pan di spagna. Preparare il dolce, infornarlo, e aspettare che raffreddi. Togliere il dolce dalla teglia. Quindi, tagliare in due parti la zona inferiore, in modo da ricavare la punta del cuore. Posizionare le due parti avanzate sulla parte superiore del pan di spagna. Queste saranno le due parti tondeggianti che danno la classica forma a cuore. Aiutandosi con un coltello, tagliare quella piccola parte dove si incontrano i due smerli eseguendo un triangolino.

Terzo trucco

Si adopera una sola teglia tonda. Raffreddare il pan di spagna, dividere in quattro parti uguali eseguendo, sulla superficie delle incisioni superficiali.

Fatto ciò, tagliare uno spicchio separandolo dai quattro ricavati. Eliminare la parte tondeggiante, così da ottenere un triangolo. Eseguire la stessa operazione allo spicchio precedentemente situato sul fianco di quello appena tagliato. Ecco ottenuta la punta del cuore. Infine, munirsi di un coltello e il dare una forma tondeggiante alle due cupolette del cuore.