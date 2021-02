Spesso ci si ritrova al supermercato, senza essere preparati su cosa comprare, oppure si va di fretta o peggio ancora si è affamati.

Fare la spesa al supermercato può sembrare facile, mentre in realtà non lo è.

Occorre dedicare tempo alla lettura delle etichette e non gettare sempre lo sguardo solo sui prezzi bassi.

Andare di fretta, vuol dire cadere in tentazione e comprare a volte anche cibi spazzatura.

In questo articolo, spiegheremo come fare una spesa sana e salutare per vivere bene e a lungo, senza troppe rinunce.

Per riuscire a fare una spesa sana e salutare e riempire correttamente il carrello, occorre preparare “e pianificare” prima una lista della spesa, in modo da semplificare il percorso nel supermercato, ed organizzarsi bene.

Cosa inserire nella lista della spesa?

Ortaggi, verdura e frutta

Occorre scegliere ortaggi e verdure da consumare, sia crudi che cotti, e variarli a secondo della stagione.

Bisogna ricordare, che si devono consumare cinque porzioni di verdura al giorno. L’acquisto della frutta e della verdura deve essere abbondante, bisogna

riempire gran parte del carrello.

I cereali

I cereali sono da inserire nella lista, e non solo il riso, ma anche altri come il cous cous, l’orzo, il farro, il grano saraceno, ecc..

Anche l’acquisto del pane è importante, da mangiare quello integrale o di grano duro.

Come fare una spesa sana e salutare per vivere bene e a lungo? Le proteine

Il pesce azzurro è da mangiare una o due volte a settimana.

La carne va mangiata due volte a settimana. Sono da preferire carni magre di vitella, vitellone, pollame e maiale.

Le uova due volte a settimana.

I legumi sono da privilegiare e vanno bene tutte le varietà.

Il latte andrebbe consumato parzialmente scremato a partire dall’età dei tre anni in poi.

Per gli yogurt, occorre preferire quelli magri.

Per quanto riguarda i formaggi, vanno bene quelli freschi, e di tanto in tanto quelli stagionati.

Per i condimenti preferire l’olio di oliva, aceto, limone.

I surgelati

Si possono segnare nella lista, le verdure surgelate. Sono da evitare quelle condite o al formaggio.

Anche il pesce congelato può essere messo nella lista della spesa, tranne quello impanato perché è “prefritto”.

Per la prima colazione

Sono da evitare i biscotti troppo elaborati, con farciture o troppo cioccolato.

Scatolame

Possono essere inseriti nella lista della spesa, scatolame come legumi, tonno, sgombro, ecc..