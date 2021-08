Per avere ossa forti e prevenire l’osteoporosi, il nostro organismo necessita del giusto apporto di calcio, non solo in tarda età ma anche durante la gioventù e specialmente nel periodo della crescita.

Una dieta con il giusto quantitativo di calcio e di vitamina D, che permette di assimilarlo meglio, è importante per la salute delle ossa.

Il latte e i suoi derivati sono proprio i giusti alimenti da inserire nella dieta per assimilare questo indispensabile minerale.

In questo articolo spieghiamo come fare una sana colazione ricca di calcio e per prevenire l’osteoporosi.

Ci sono molte ricette semplici e gustose che contengono i giusti alimenti come i derivati del latte, fonti di calcio, la frutta fresca e i cereali.

Ecco come fare una sana colazione ricca di calcio per prevenire l’osteoporosi

Lo strudel di ricotta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per 6 persone

a) 350 grammi di farina;

b) 230 grammi di zucchero;

c) 4 uova;

d) 1 cucchiaio di olio di oliva;

e) 150 grammi di burro;

f) 400 grammi di ricotta vaccina;

g) 1 limone, utilizzare sia il succo che la buccia;

h) 1 cucchiaio di fecola di patate;

i) 1 pizzico di sale;

l) un pizzico di cannella.

Procedimento

Prendere due ciotole e separare i tuorli dagli albumi versandoli ognuno in una ciotola. Lavorare i tuorli e aggiungere il latte, un pizzico di cannella e il burro precedentemente fuso.

Mescolare gli ingredienti e versare la farina e il lievito setacciandoli assieme.

Fatto questo, montare bene gli albumi con un pizzico di sale, unire il composto precedentemente preparato e girare con un movimento che va dal basso verso l’alto.

Scaldare un pentolino antiaderente dal diametro di 10-12 centimetri. Spennellare con un po’ di burro e aggiungere al centro un mestolo di preparato.

Vedremo il composto espandersi da solo e quando ci apparirà dorato, con l’aiuto di una spatola girarlo dall’altro lato.

Quando sarà dotato su entrambi i lati, togliere il pancake dalla padella e metterlo in un piatto. Continuare in questo modo impilandoli nel piatto, fino al termine dell’impasto.

Mousse allo yogurt, ricotta e avena

Ingredienti per una persona

a) 60 grammi di yogurt intero;

b) 60 grammi di ricotta mista;

c) 30 grammi di fiocchi d’avena.

Procedimento

Per preparare la mousse mettere in una ciotola lo yogurt e la ricotta. Con l’aiuto di una forchetta, oppure di un cucchiaio lavorarli fino ad ottenere un composto omogeneo. Versare i fiocchi d’avena e lasciarli in superficie, oppure mescolarli alla mousse.