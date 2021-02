Non saranno propriamente benefici i fritti, ma sono davvero gustosi e saporiti. Prendiamo una croccante frittura di pesce di mare, ma anche una semplice cotoletta con patatine fritte. Parliamo del trionfo del piacere della tavola. Per una volta non ci occuperemo di cucina light, ma di come fare una panatura perfetta per i nostri fritti. Dopo aver consultato dei cuochi e degli esperti in materia,

La delusione di una panatura scadente

Diciamoci la verità: sia che sia nostra o del ristorante, una panatura scadente è in grado di rovinare completamente il piatto. Come fare una panatura perfetta per i nostri fritti, senza quindi deludere i commensali? Semplicemente seguendo questi consigli, molto più pratici di quanto possiamo immaginare. Sono, infatti fondamentalmente due i segreti di un’ottima panatura: pangrattato e farina. Vediamo perché assieme ai nostri Esperti.

Pangrattato uova e farina

Se pangrattato e farina sono alla base di una panatura croccante e perfetta, anche le uova sono essenziali. Ecco i segreti di ognuno di loro:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

a) il pane grattugiato industriale sarà anche comodo e pratico, ma spesso è anche pieno di conservanti. Usiamo il pane vecchio e raffermo, comperandone di più, scegliendo anche quello economico. Nel momento in cui lo grattiamo, ricordiamoci anche di usare il colino per filtrarlo ed eliminare i pezzi più grossi;

b) le farine con gli zeri, ma anche la semola, rappresentano il top per la panatura. Fondamentale che la farina sia aderente e attaccata alla carne o al cibo che vogliamo friggere. Qualcuno utilizza anche la farina di mais, che sta prendendo piede e, rappresenta comunque una valida alternativa;

c) dobbiamo usare un uovo a temperatura ambiente se vogliamo una panatura doc. un uovo da frigorifero è uno dei fattori in grado, invece, di compromettere la nostra frittura.

I passaggi sempre validi di una panatura perfetta

Nella sua semplicità, la panatura è essenziale che rispetti questi passaggi: eliminare l’umidità della carne o dell’alimento con della carta assorbente. Passare entrambi i lati nella farina prima e nell’uovo con sale e pepe, poi. Immergere completamente nel pangrattato e far scivolare nell’olio rigorosamente bollente successivamente. Togliere e far assorbire l’olio in più con della carta assorbente. In questo modo, avremo veramente una panatura e una frittura di qualità.

Approfondimento

Il segreto di una grande frittata sta in questo semplice passaggio