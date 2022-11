Come fare un uovo in camicia al microonde perfetto senza sporcare nulla e senza sbavature

Tra gli infiniti modi in cui possiamo preparare le uova, una delle preparazioni più complicate è certamente l’uovo in camicia. Richiede infatti una certa abilità tecnica, e anche un po’ di fortuna. Spesso capita che, nonostante tutti i nostri sforzi, l’uovo si rovini nel momento in cui lo gettiamo nell’acqua bollente, e il risultato sia una inappetibile pappetta filiforme.

Ma niente paura, perché grazie a uno strumento che abbiamo praticamente tutti in casa, i giorni dell’uovo in camicia spappolato sono tramontati. Utilizzando il microonde, infatti, possiamo preparare un uovo in camicia perfetto senza sporcare nulla, senza sbavature e in pochissimi secondi. Sarà l’invidia di tutti i commensali.

Usiamo una piccola ciotola per ogni uovo

Il primo passo per preparare l’uovo in camicia è di procurarci una ciotola di piccole dimensioni in cui aprire l’uovo crudo prima di posizionarlo nel microonde (mai e poi mai posizionare l’uovo con il guscio nel microonde se non vogliamo causare esplosioni). Ovviamente dobbiamo preparare ciascun uovo singolarmente, quindi procuriamoci tante ciotole quante ce ne stanno nel microonde. Poi sgusciamo il nostro uovo all’interno della ciotola. Aggiungiamo sale e pepe e circa mezzo bicchiere di acqua, o abbastanza per ricoprire completamente l’uovo con circa un centimetro d’acqua.

Se vogliamo, possiamo aggiungere un cucchiaino di aceto bianco all’acqua prima di versarla sull’uovo. L’aceto bianco aiuta l’albume a “compattarsi” e cuocersi più rapidamente, e quindi rende più semplice la riuscita della nostra ricetta.

Come fare un uovo in camicia al microonde pronto in pochissimi secondi

Dopo aver aperto l’uovo nella ciotola, averlo condito con sale e pepe e aver aggiunto l’acqua, siamo pronti a metterlo nel microonde. Ogni microonde è diverso, ma generalmente per un uovo in camicia perfetto è necessario meno di un minuto a potenza medio alta. Dovremo sperimentare con il nostro microonde per trovare il tempo di cottura ideale.

Prima cuociamo l’uovo per 30 secondi, poi controlliamo il grado di cottura e proseguiamo a intervalli di 10 secondi fino a quando l’uovo assume la consistenza desiderata. L’uovo in camicia è pronto quando l’albume appare solido, ma il tuorlo è ancora prevalentemente liquido.

Estraiamo l’uovo dalla ciotola e condiamo a piacere

Abbiamo visto come fare un uovo in camicia al microonde in pochi secondi. Una volta cotto, possiamo semplicemente “versare” l’uovo in un piatto o sul pane tostato. Per esaltarne ancora di più il sapore, possiamo aggiungere erba cipollina, oppure abbinarlo a verdure grigliate, bacon o salsiccia. Per una colazione o uno spuntino salutare e trendy, non c’è niente di meglio di un uovo in camicia sul pane tostato insieme all’avocado.