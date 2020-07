A volte si presentano occasioni che difficilmente si ripetono. In Borsa queste occasioni alle volte sono rappresentate da violenti cali dei prezzi, seguiti poi da repentine risalite. E’ quanto è accaduto alle Borse, in particolare a quelle americane, col crollo da emergenza virus e successiva risalita. Potrebbe accadere a questo titolo, che gli analisti del nostro Ufficio Studi hanno analizzato. Ecco come fare un rendimento del 27% in un giorno. Con Banca Intermobiliare.

La scommessa dell’aumento di capitale

Banca Immobiliare è un istituto di credito italiano storico. Ha il focus della sua attività nella gestione del risparmio, in particolare del private banking. E’ quotato alla Borsa di Milano dai primi anni ‘90 (MIL-BIM).

A gennaio il consiglio di amministrazione ha varato un aumento di capitale che Consob ha autorizzato in data 9 luglio. L’aumento è iniziato il 13 luglio, con parallela quotazione dei diritti. Ma il mercato non l’ha presa bene. I prezzi dal 9 luglio al 13 luglio si sono dimezzati. Il 9 luglio Banca Intermobiliare ha aperto a 0,102 euro, massimo della giornata. Il 13 luglio, l’azione ha chiuso a 0,055 euro.

Occorre specificare anche che su questi livelli il titolo è sui minimi storici.

Come fare un rendimento del 27% in un giorno

Vista così sembrerebbe un titolo che abbia poco da offrire. E invece sono proprio questi titoli che alle volte regalano delle performance straordinarie. Ed infatti, dopo il tracollo del 13 luglio, il 14 luglio c’è stato il rimbalzo violento. I prezzi hanno toccato il minimo a 0,054 euro e poi sono volati verso un massimo di giornata a 0,069 euro.

In valore assoluto sembra poca cosa, ma in valore percentuale si può meglio apprezzare la performance straordinaria, che è del 27%. Poi il titolo, dopo il massimo a 0,069 è calato un po’ per chiudere a 0,064 euro. Il che lascia margine all’ipotesi che il ribalzo sia solo all’inizio.

Vale la pena osservare che con la seduta del 13 luglio i prezzi hanno aperto un ampio gap. Un vuoto di prezzo che si chiuderà solo quando il titolo salirà a 0,083 euro. Dal massimo della seduta del 14 luglio (0,069 euro) sarebbe una performance del 20%.