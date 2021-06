Non serve essere una persona romantica per capire che un regalo floreale ben fatto è davvero la scelta giusta per stupire e conquistare il proprio partner. Ogni fiore ha il proprio significato e, quindi, la conoscenza di questo risulta davvero importante durante la fase della scelta e della composizione. Ecco perché a seconda della situazione, sia che uno debba professare il proprio amore o anche solo farsi perdonare, il giusto fiore farà certamente miracoli. Vediamo allora assieme in questo articolo come fare un regalo perfetto al proprio partner grazie al linguaggio dei fiori.

I colori dei fiori

Nel linguaggio dei fiori molto dipende dal loro colore. Per esempio, mentre un fiore come il Lillà bianco rappresenta il massimo della purezza e dell’innocenza; il Lillà tigre, invece, con i suoi toni tendenti al violaceo rappresenta una dichiarazione profonda di orgoglio e superbia.

Allo stesso modo il garofano, oltre ad essere un fiore edibile, assume un significato diverso in base al suo colore: se bianco generalmente indica fedeltà; quando rosso, invece, denota una grande rabbia; infine, quando è rigato sta a significare un categorico rifiuto.

Nemmeno il fiore più famoso, la rosa, si sottrae a questa regola: dovremo infatti fare particolare attenzione a non regalare una rosa gialla alla nostra dolce metà poiché, al contrario di quella rossa, rappresenta tradimento e gelosia. Dei sentimenti che sicuramente non vorremo scambiare con l’amore.

Come fare un regalo perfetto al proprio partner grazie al linguaggio dei fiori

Ecco allora che, se vorremmo fare un omaggio floreale perfetto e senza errori, sarà importante capire bene il significato di ogni fiore. A questo proposito vediamone insieme alcuni: se vogliamo esprimere solidarietà o vicinanza d’animo, il fiore perfetto per questa occasione non sarà altro che il bucaneve. Invece, per manifestare un’adorazione profonda e un affetto incondizionato il fiore più adatto sarà sicuramente il girasole. Per finire, nel momento della grande dichiarazione (la proposta di matrimonio) non potremmo di sicuro sbagliare donando un bel mazzo di zagare o di fiori d’arancio. Grazie a queste piccole dritte eviteremo allora sviste e figuracce, facendo un vero e proprio regalo perfetto grazie al linguaggio dei fiori.

