Fra gli accessori più amati delle donne ci sono gli orecchini. In grado di risaltare l’incarnato e di far risplendere lo sguardo, gli orecchini sono un vero must. Ne esistono di diverse misure e forme: a goccia, prendenti, con i brillantini, in stoffa. Non solo: da qualche anno in commercio è possibile reperire anche mono orecchini ed earcuff, gli orecchini che non si mettono solo sul lobo ma su tutto il lato dell’orecchio. Che siano di argento, d’oro, di bigiotteria, gli orecchini hanno bisogno di un posto dove stare.

Come fare un porta orecchini fai da te facile e veloce

Si sa, gli orecchini sono di difficile riordino. Se tenuti tutti insieme, magari in una scatola, può succedere di passare mezz’ora della propria giornata per ritrovare entrambi gli orecchini. Oppure ritrovarli incastrati fra di loro e impiegare un’altra mezz’ora per scioglierli. Se invece rimangono custoditi in scatole separate il rischio è quello di perderli o di metterci fin troppo tempo per scegliere il paio di orecchini adatto al proprio umore o outfit. La cosa migliore è fabbricarsi in casa un porta orecchini in modo tale da averli sempre sott’occhio e scegliere in pochi secondi quale fa al proprio caso.

Basta poco

Per il porta orecchini serviranno:

Una cornice

Un tappetino antiscivolo

Colla a caldo o colla forte universale

Togliere il vetro e il porta foto dalla cornice che si è scelto. Prendere il tappetino antiscivolo, solitamente reperibile nei megastore, di quelli che si usano in cucina o per ricoprire i cassetti. Ritagliare il tappetino antiscivolo, aiutandosi con un righello, in modo tale che si incastri perfettamente dietro la cornice. A questo punto mettere la colla a caldo o la colla universale lungo il bordo posteriore della cornice. Aiutarsi con uno o più libri per pressare il tappetino sulla cornice. Lasciare una notte ad asciugare. Ecco come fare un porta orecchini fai da te facile e veloce con poca spesa. È possibile personalizzarlo ulteriormente con fiocchi e glitter o ciò che si preferisce.