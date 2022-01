Quando si prepara una cena romantica è buona norma farlo stando attenti a ogni più piccolo particolare. A maggior ragione se fossimo all’inizio di un’eventuale conoscenza. Si deve subito scegliere se fare un pasto completo, sconsigliato, oppure privilegiare una pietanza, primo o secondo che sia, con antipasto in apertura. Oppure contorno di verdure, che può andare bene come secondo o come accompagnamento a carne o pesce. Per poi concludere tutto con un bel dolce, innaffiando con un vino d’annata.

Un esempio di quest’ultimo, è un dolce con base ananas. Infatti, oltre al peperoncino e cioccolato, sono questi gli ingredienti deliziosi naturali e afrodisiaci per chiudere in bellezza una sera romantica. Oggi, invece, prepariamo un facilissimo piatto, che potrà essere utilizzato come antipasto o come contorno. Un modo anche per stuzzicare, prima di iniziare la cena. Un pinzimonio di verdure, semplice, con il quale possiamo comunque conquistare il palato del nostro commensale. Vediamo gli ingredienti.

3 carote;

un finocchio;

un peperone giallo a corno;

un peperone rosso a corno;

un grappolo di pomodoro datterino;

4 pomodori Marinda;

un radicchio

olio extravergine d’oliva;

succo di limone;

pepe nero;

sale.

Come fare un pieno di vitamine sali minerali e fibre in 5 minuti da mangiare come antipasto o contorno in una cena romantica

La parte più complicata, ovviamente, è il taglio delle verdure. Farle a strisce è il metodo migliore per poi prenderle in mano e intingerle nel pinzimonio. Iniziamo dal finocchio, che taglieremo in quattro parti uguali, dopo aver eliminato le foglie e la parte posteriore. Ridurremo ulteriormente le quattro metà in due, in modo da avere otto spicchi. Per il peperone, si consiglia l’uso di quelli a corno, molto più dolci e croccanti. Facili da tagliare, dopo aver eliminato la parte alta. Stesso discorso dicasi per le carote, da tagliare dall’alto in basso, dopo aver eliminato le foglie. Per il radicchio, invece, bisognerà propendere per quello di Verona, con una forma ovale che consentirà di staccarne meglio le foglie. Per i pomodori, infine, si può scegliere un Marinda croccante e dolcissimo, facilmente divisibile in 4 parti, e un datterino, che potremmo anche servire intero.

Il pinzimonio

A questo punto, possiamo mettere tutta la verdura su un elegante piatto da portata, oppure dividerla in simpatici bicchieri. La preparazione del pinzimonio sarà l’ultimo tocco. Versiamo in una ciotolina l’olio, il succo di limone e iniziamo a mescolare con una forchetta. In seguito, aggiungiamo il sale e il pepe nero. Posizionarlo in centro alla tavola e iniziare a servirsi sarà l’ultimo passo, prima di iniziare a cenare.

Ecco come fare un pieno di vitamine sali minerali e fibre in 5 minuti da mangiare come antipasto o contorno in una cena romantica, davvero semplice. Molto efficace, però, soprattutto se si creerà complicità durante l’azione di intingere.