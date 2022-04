Pasqua si avvicina e non c’è niente di meglio che festeggiarla con una scorpacciata di uova al cioccolato. Questa delizia pasquale fa felici grandi e piccini e fa compagnia agli altri dolci tipici, come la pastiera, la colomba e la cassata. Rompere l’uovo è diventata ormai una tradizione, non solo per ricavare pezzi di cioccolata ma anche per scoprire quale sorpresa è custodita al suo interno.

In questo periodo, quindi, supermercati e bar ne contengono a migliaia, vestendosi di quelle carte lucide e invitanti. Tuttavia, niente ci vieta di preparare il nostro uovo da zero, trasformando, almeno per qualche ora, la nostra casa in una cioccolateria. Ma quali sarebbero i suggerimenti dei maestri pasticceri per farne uno perfetto dentro e fuori? Alcuni li scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Come fare un perfetto uovo di Pasqua in casa con questi segreti da pasticceri e uno è veramente impensabile

Innanzitutto, dovremmo partire dalla materia prima: il cioccolato. Converrebbe acquistarne uno di buona qualità e potremmo spaziare tra il fondente, il bianco e quello al latte. La nostra spesa, però, non sarebbe finita qui e infatti ci servirebbero anche degli stampi. È importante che l’uovo abbia una forma perfetta e per ottenere questo risultato l’ideale sarebbe utilizzare degli stampi in policarbonato. Questi sarebbero particolarmente rigidi ma non difficili da maneggiare, per esempio quando dovremo staccare i due semiovali. Al contrario, quelli in silicone potrebbero essere più difficili da usare perché decisamente più molli. Inoltre, dovremmo comprare una spatolina, per spalmare il cioccolato sugli stampi senza creare solchi, e un termometro da cucina.

Questo strumento ci servirà per controllare le temperature:

45 gradi per la far sciogliere il cioccolato;

30 gradi quando inizieremo a spalmarlo negli stampi.

Poi, dovremmo acquistare anche un altro prodotto ed è questo il segreto davvero impensabile. Infatti, ci occorrerebbero un paio di guanti in lattice per evitare di lasciare impronte sul cioccolato e lasciarlo perfettamente lucido.

Qualche altro piccolo segreto

Una volta che abbiamo versato il cioccolato liquido negli stampi di policarbonato dovremmo farlo asciugare a temperatura ambiente. Al contrario di quanto possiamo immaginare mettere gli stampi in frigorifero sarebbe un errore. Infatti, le basse temperature potrebbero creare delle striature bianche e opacizzare le due parti dell’uovo.

Infine, per quanto riguarda la chiusura, dopo aver riscaldato i due semiovali in padella e averli uniti, sempre usando i guanti, potremmo procedere così:

facciamo sciogliere altro cioccolato a bagnomaria;

versiamolo dentro ad una sac à poche;

creiamo un cordolo attorno ai bordi dell’uovo per sigillarlo in maniera impeccabile.

Quindi, ecco come fare un perfetto uovo di Pasqua home made grazie a questi semplici consigli da mettere subito in pratica.

