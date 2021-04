Siamo sempre alla ricerca di metodi alternativi ed economici che ci permettano di prenderci cura di noi stessi.

Esistono tanti metodi per poter sfruttare ciò che abbiamo in casa a nostro vantaggio, l’utilizzo di ingredienti naturali risultano ottimi per la cura del corpo.

Un dilemma che attanaglia tutti oltre alla cura delle pelle e quella dei capelli, l’utilizzo di prodotti aggressivi comporta dei problemi alla nostra chioma.

Anche in quest’ambito si sta sempre di più diffondendo come prendersene cura senza ricorrere a frequenti lavaggi o senza per forza acquistare prodotti chimici.

Con questo articolo vogliamo mostrare come fare un incredibile shampoo a secco fai da te e una maschera intensiva per capelli.

Shampoo a secco

Lo shampoo a secco è ideale per chi è costretto a lavare i capelli continuamente, questa pratica è sbagliata perché indebolisce il capello.

Un modo per avere i capelli puliti senza dover ricorrere a frequenti lavaggi è l’utilizzo dello shampoo a secco.

Esso è ideale per i capelli grassi ma anche per tutti i capelli, ci permette di mantenere pulito il cuoio capelluto utilizzando prodotti altamente naturali.

Per realizzare il nostro shampoo abbiamo bisogno di amido di mais, farina di riso, bicarbonato, olio di cocco liquido ed un barattolo di vetro.

Le quantità variano a seconda della lunghezza dei capelli, ciò che dobbiamo sapere però è che dobbiamo avere un minimo di 50 gr ad ingrediente.

Uniamo l’amido di mais, la farina di riso ed il bicarbonato nel barattolo aggiungiamo l’olio ed agitiamo fino a quando il composto sarà omogeneo.

Per chi lo gradisce è possibile utilizzare qualche goccia di olio essenziale alla lavanda o alla menta peperita.

Basterà poi applicare il prodotto sui capelli asciutti, massaggiare il cuoio cappelluto, lasciare in posa qualche minuto e poi spazzolare cosi da eliminare ogni residuo.

Maschera intensiva per capelli

Un modo per prendersi cura della propria chioma è l’utilizzo di maschere per capelli, infatti si sta diffondendo l’attenzione di crearle direttamente a casa.

Una maschera intensiva per capelli può essere fatta a base di avocado, yogurt bianco, miele ed olio vegetale a scelta.

Basterà unire tutti questi ingredienti per ottenere un composto nutriente per tutti i tipi di capelli particolarmente indicato per i capelli secchi.

Applichiamo il composto su tutti i capelli e lasciamo in posa il più possibile utilizzando una pellicola trasparente.

Successivamente laviamo i capelli con i nostri prodotti abituali.

Ecco come fare un incredibile shampoo a secco fai da te e una maschera intensiva per capelli