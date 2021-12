Seppur di nicchia il settore dei romanzi storici ha un pubblico colto ed esigente, costante negli acquisti. I più apprezzati sono quelli ambientati nel medioevo e nella storia antica. Non possono mancare nella libreria dei lettori accaniti alcune saghe di romanzi storici che hanno scalato le classifiche e sono dei veri classici.

Scegliere non è così facile

Per chi non ha conoscenza del settore è difficile districarsi tra i titoli e gli autori ma ecco come fare un figurone regalando una di queste trilogie di romanzi storici a parenti o amici. Poche semplici regole qui riportate:

farsi guidare da nomi riconosciuti a livello mondiale

cercare con cura che il romanzo abbia un’ambientazione storica che susciti il vero interesse di chi riceverà il regalo

avere a disposizione non solo il titolo principale ma anche gli altri volumi della saga.

Dopo aver passato in rassegna questi criteri diamo una piccola classifica delle migliori trilogie pubblicate in Italia che ci semplificherà la scelta

1) I pilastri della terra di Ken Follett, pubblicato nel 1989 e ambientato nel medioevo durante la costruzione della cattedrale di Kingsbridge. Lo scrittore inglese racconta le dinamiche avvincenti e turbolenti del periodo storico definito come anarchia fino al culmine dell’assassinio del vescovo di Canterbury Thomas Becket. I due sequel sono Mondo senza fine uscito nel 2007 e Colonna di fuoco del 2017.

Come fare un figurone regalando una di queste trilogie di romanzi storici a parenti e amici

2) Alexandros è la trilogia sulla vita di Alessandro Magno, scritta da Valerio Massimo Manfredi nel 1998. La saga racconta come il grande condottiero macedone conquistò la Grecia e parte dell’Asia.

L’infanzia di Alessandro è narrata nel primo volume Il figlio del sogno, la sete di conquista nel secondo capitolo della saga, le sabbie di Amon. Il racconto della morte e la conclusione dei suoi sogni di glorie e di conquista si trovano nel terzo volume dal titolo Il confine del mondo. Il pregio di Manfredi è quello di risvegliare l’interesse per il mondo del greco antico e la sua storia.

3) I Medici di Matteo Strukul pubblicato nel 2016 è a tutti gli effetti una tetralogia. I romanzi raccontano le vicende della famiglia De’Medici che governò a Firenze nel periodo del Rinascimento. Una dinastia al potere è il primo titolo della saga, seguito dalla pubblicazione di Un uomo al potere, Una regina al potere e Decadenza di una famiglia. Strukul ci fa rivivere la magnificenza e la violenza del periodo più bello della storia italiana.