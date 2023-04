Come fare un eccellente hamburger all’italiana: il piatto a cui nemmeno Matteo Berrettini sa rinunciare

Lo stesso Matteo Berrettini ha dichiarato di non saper dire di no ad un hamburger, nonostante debba seguire una dieta precisa per tenersi in forma. Scopriamo la ricetta di un buon hamburger all’italiana per capire la qualità e la bontà di questo piatto.

Come ogni sportivo che si rispetti, anche Matteo Berrettini per tenersi in forma deve seguire una dieta ben precisa. Il tennista romano ha un fisico assolutamente perfetto e questo, non solo lo aiuta nella sua immagine, ma soprattutto facilita poi i suoi movimenti e le sue prestazioni sul campo.

In un’intervista a Gazzetta.it, Berrettini ha parlato di quello che mangia, elencando i carboidrati che assume prima di ogni match per avere l’energia adeguata. Ha parlato di riso e di pollo, di come ama la cucina spagnola, ma anche di come non sa rinunciare ad un buon hamburger.

Ha affermato di mangiarli alla fine di un torneo, quando se lo può permettere, oppure quando perde. Un piccolo sgarro alla sua dieta che, però, lo rende sereno. Vediamo, allora, come fare un eccellente hamburger all’italiana per capire i gusti del tennista.

Ecco qui di seguito la ricetta con ingredienti di qualità e un procedimento facile da seguire che porterà via poco tempo. Tutti rimarranno senza parole e magari si potrà inserire questo piatto regolarmente nelle cene o nei pranzi di famiglia.

Come fare un eccellente hamburger all’italiana: ingredienti e procedimento

Per preparare 4 hamburger gli ingredienti necessari sono i seguenti:

800 g di carne di manzo ;

; 120 g di caciocavallo ;

; 50 g di pomodorini ;

; 4 panini da hamburger;

da hamburger; burro ;

; lattuga ;

; olio extravergine di oliva ;

; sale e pepe.

Iniziate con il formare con le mani i 4 hamburger prendendo la carne di manzo macinata. Passare olio, sale e pepe in entrambi i lati e poi cuoceteli su una padella. Basteranno pochi minuti su un lato e pochi minuti sull’altro lato.

Mentre aspettate tagliate alcune fettine di caciocavallo, mettetele poi sulla carne, aggiungete un po’ d’acqua e coprite per formare del vapore. Il tempo di cottura, a questo punto, dipende da come preferite mangiare la carne, se al sangue o se ben cotta.

In questo lasso di tempo, prendete il pane, tagliatelo a metà e mettete un po’ di burro prima di tostarlo su una piastra. È arrivato il momento di prepararli come si deve: una fetta di pane, una foglia di lattuga, la carne con il formaggio fuso, i pomodorini e l’altro pezzo di pane per richiudere.

Come personalizzare la ricetta

Lo stesso Berrettini probabilmente avrà dei gusti precisi in fatto di hamburger. Questa è la ricetta base, ma naturalmente siete liberi di personalizzare. Ad esempio, molti mettono la maionese e la cipolla, altri preferiscono non mettere i pomodorini e aggiungere altri tipi di formaggio. La cucina è bella perché si può spaziare, usare ingredienti che ci piacciono di più e provare cose nuove.