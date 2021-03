In questo periodo trascorriamo molto tempo in casa, essa oltre ad essere luogo di riposo è diventato il nostro luogo di lavoro o di studio. Il vivere di più le nostre case ci ha fatto porre l’attenzione su cose che prima non guardavamo o non notavamo.

Ad esempio molti di noi si sono dati alla cucina, provando a creare piatti salati ma anche piatti dolci. Altri si sono dedicati al riciclo creativo ed altri ancora a tutto quello che rientra nel mondo fai-da-te.

Quindi nulla di strano se spopolano articoli o tutorial su come creare olii essenziali, maschere per il viso o per capelli, deodoranti per profumare l’ambiente.

Sicuramente il vivere di più in casa ci sta dando modo di prenderci cura veramente degli spazi che abitiamo.

Per questo motivo con questo articolo vogliamo indicare come fare un deodorante per ambienti con due ingredienti naturali, eccezionali e molto profumato.

Deodorante per la casa al limone e rosmarino

Molti di noi per deodorare gli ambienti delle nostre case, utilizziamo spray e deodoranti che esistono in commercio. Infatti, non è per niente difficile reperirli basta recarsi al supermercato più vicino e scegliere la fragranza che più ci piace.

L’ideale però sarebbe quello di riuscire a sfruttare ciò che la natura ci offre cosi da creare un deodorante naturale. Adesso vediamo come fare un deodorante per ambienti con due ingredienti eccezionali, ci riferiamo al limone ed al rosmarino. Questi due ingredienti li troviamo sicuramente in casa nelle nostre dispense in più sono anche molto economici.

Prendiamo un limone, tre rami di rosmarino e se lo gradiamo possiamo anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Procedimento

Prendiamo il limone laviamolo e tagliamolo a fette, fatto questo prendiamo un barattolo di vetro e poniamo all’interno le fette di limone con dell’acqua.

Completiamo il tutto mettendo le foglie di rosmarino e qualche goccia di olio essenziale, esso lo possiamo scegliere seguendo il nostro gusto. Sicuramente gli olii essenziali più indicati sono quelli al limone, al rosmarino o alla vaniglia.

Mettiamo a refrigerare il nostro barattolo per una settimana, passato questo tempo potremmo utilizzarlo per deodorare le stanze della nostra casa.

Se gradiamo un profumo più intenso possiamo scaldare in un pentolino il composto tutte le volte che vogliamo fino a quando il composto non perderà la sua fragranza.

Ecco come fare un deodorante per ambienti con due ingredienti naturali, eccezionali e molto profumato.