La nostra cintura preferita ormai non ci entra più bene. C’è bisogno di fare un buco in più. E questo può succedere sia per stringerla meglio, che allargarla un po’ di più. La soluzione più ovvia sarebbe portarla da un calzolaio e farci fare il buco. Ma non ce n’è nessuno nelle vicinanze e non sappiamo come fare. E di acquistare una pinza apposita soltanto per un buco ci sembra uno spreco di soldi. Non c’è da temere. Questa soluzione fai da te è proprio quello che fa al caso nostro.

Come fare un buco in più nella cintura senza avere la pinza professionale

Per poter creare un buco in più alla cintura di pelle o di ecopelle serviranno degli oggetti che si hanno in casa. Un cacciavite con la testa della dimensione più simile al buco che serve. Meglio se a croce. Un martello o va bene anche un batticarne. E poi una superficie da utilizzare per non rovinare il tavolo della cucina. Va bene un pezzetto di legno o anche un tagliere.

Prima cosa da fare è prendere la misura. Per stabilire dove andrà fatto il buco. Deve essere fatto con molta precisione, così il gancetto della fibbia sarà completamente in asse. Una volta presa, si segna con una matita o un pennarello dove andrà fatto il buco. Si mette la cintura sul tagliere o sulla tavola di legno in corrispondenza di dove andrà il buco. Per tenerla ben stesa e ferma si può usare qualsiasi cosa pesante. Dei libri ad esempio.

Il cacciavite dovrà essere posizionato bene in verticale

Con il cacciavite si comincia a creare un solco sul puntino segnato in precedenza. Poi si posiziona sul puntino e con il martello si comincia a martellare. Un colpo alla volta finché il solco non sarà più profondo e si sarà bucata la cintura. Ora che il buco è stato creato andrà allargato un po’. E si dovranno eliminare i residui del materiale in eccesso. Usando il cacciavite per farlo.

Ed ecco qui come fare un buco in più nella cintura senza avere la pinza professionale. In un attimo la nostra cintura preferita è pronta per essere di nuovo indossata. L’unico accorgimento da prendere è fare attenzione mentre si martella. Evitando di prendere le dita.

