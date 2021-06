Stare attenti ed essere sensibili alle problematiche ambientali oggi più che mai è indispensabile. Inquinamento e consumismo devono essere superati, non solo attraverso l’uso di macchine elettriche e mezzi di trasporto alternativi, ma soprattutto nei gesti di tutti i giorni. Una piccola azione può contribuire positivamente alla salvaguardia del nostro pianeta. Ci siamo mai chiesti, ad esempio, quante lavatrici facciamo al giorno? Le eseguiamo nel modo giusto? Effettivamente esistono delle cattive abitudini, che rendono i lavaggi poco sostenibili ma anche più dispendiosi, in termini economici.

Allora vediamo come fare un bucato ecologico ed economico seguendo queste buone abitudini che tutti possono avere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Detersivi ecosostenibili a pochi euro

Acquistare prodotti green non sempre è possibile, i costi chiaramente sono più alti, ma in casa possiamo risolvere con alcuni prodotti sorprendenti. Primo fra tutti il sapone di Marsiglia, se grattugiato in acqua calda sarà un perfetto detersivo liquido, delicato e profumato. Dopo che si sarà sciolto basterà versarlo in un vecchio flacone con il tappo e sarà sempre disponibile ad ogni lavaggio.

Un’altra soluzione sono le noci indiane, che rilasciano saponina vegetale. Inserire qualche noce in un sacchettino e inserirlo nel cestello insieme ai vestiti, si potranno effettuare fino a 3 lavaggi con le stesse noci. Se si vuole un bucato profumato, aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Sembra impossibile ma si potrà creare un detersivo con l’edera. Per 200 gr di pianta servirà 1 lt d’acqua, creare un infuso, frullare tutto e rimettere per una decina di minuti sul fuoco nuovamente. Infine filtrare ed avremo ottenuto un detersivo completamente biologico.

Se lasciamo macerare gli scarti della frutta in acqua e zucchero, una volta filtrati, dopo qualche settimana si potrà usare come ammorbidente.

Buone abitudini

Per risparmiare il più possibile, bisogna seguire alcune abitudini:

effettuare i lavaggi serali o notturni,

preferire il programma eco e mai rapido,

fare lavaggi a carico pieno,

mantenere le temperature non oltre i 30 gradi,

ridurre i giri della centrifuga.

Ecco come fare un bucato ecologico ed economico seguendo queste buone abitudini che tutti possono avere.