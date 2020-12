Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Generalmente le carte prepagate non permettono di eseguire bonifici SEPA online. Per fortuna, però, questo formato delle Poste Italiane possiede questa comodità fornendo ai suoi utenti un vero e proprio codice IBAN. Per questo oggi spieghiamo come fare un bonifico con la Postepay Evolution in maniera semplice e veloce.

I costi del servizio

Con questa carta è possibile ricevere i bonifici sia in entrata che in uscita, sia in Italia che all’estero. I Paesi abilitati alle transazioni sono i seguenti:

a) tutti i Paesi che hanno l’euro come valuta;

b) tutti i Paesi dell’Unione Europea che hanno una moneta diversa: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria;

c) poi anche Islanda, Liechtestein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.

Inviare il bonifico ha il costo fisso di 1 euro.

La procedura

Il procedimento per effettuare un bonifico è molto semplice. È necessario associare la propria carta alla propria area riservata online. Per accedere sarà necessario solamente registrarsi con le credenziali che vengono fornite in posta quando si va a prendere la Postepay Evolution.

Nella pagina principale sono presenti diverse tendine. In alto a destra è presente il tasto “Servizi online”. Cliccandoci sopra si aprono delle altre soluzioni: sempre sulla destra è presente la dicitura “Bonifico”. Lì si aprirà, poi, una pagina in cui ci saranno tutti i dati da compilare per inviare i soldi. Questa operazione può ugualmente essere fatta da telefono.

Oggi abbiamo spiegato come fare un bonifico con la Postepay Evolution in maniera semplice e veloce.