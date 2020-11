Incredibile ma vero, la Lidl, catena di supermercati tedesca, con un volantino contenente le offerte settimanali ha fatto impazzire tutti!

Vediamo nel dettaglio come fare un affare incredibile con le scarpe Lidl. Nel volantino si pubblicizzava l’arrivo anche in Italia della cosiddetta linea Lidl Fan Collection, comprensiva di sneakers da donna, ciabatte, calzini, t-shirts a prezzi bassissimi. Il 16 novembre, tutte le Lidl di Italia sono state prese d’assalto, come se il Covid fosse per magia scomparso! La linea Lidl Fan Collection, con le scarpe gialle e blu, al prezzo di euro 12.99, è andata in sold out. Ma perché? Per il prezzo così basso? Perché sono davvero così belle?

Noi di Proiezionidiborsa, ci siamo chiesti il perché, cos’avranno queste scarpe o questi calzini, col marchio Lidl, di così attraente da far impazzire tante persone.

Un fenomeno tra i più giovani che, spesso, guadagnano più degli adulti

Sarà perché probabilmente molti avranno annusato come fare un affare incredibile con le scarpe Lidl? La risposta è sicuramente affermativa. Infatti, l’acquisto di queste sneakers, ad un prezzo così basso, costituisce il nuovo modo di investire tra i più giovani. Si pensi che quest’estate, un paio di sneakers, marchio Lidl, sono state rivendute online a prezzi incredibili, superando le centinaia di euro (anche oltre 2.000)! Ma perché tutti impazziscono per le sneakers Lidl? Almeno per due motivi:

la diffusione su Instagram & co.: i vari social sono pieni di influencer che indossano capi di abbigliamento Lidl, con questi colori sgargianti, giallo, rosso e blu;

la legge del mercato secondo cui al crescere della domanda, quando l’offerta è fissa, aumenta il prezzo. E questo Lidl, lo sa, e come se lo sa!

Il reselling e la grande capitalizzazione di piattaforme tech dedicate

Questo è il fenomeno dei reseller, cioè di coloro che acquistano sneakers prodotte in quantità limitata, a prezzi bassissimi, per rivenderle online a pressi stellari. In particolare capi di abbigliamento, soprattutto scarpe da ginnastica, come Nike, Adidas, con tiratura limitata, per poi rivenderli online a prezzi stratosferici. Questo fenomeno si è diffuso negli ultimi anni soprattutto tra i giovani statunitensi, per poi espandersi in tutta Europa, generando guadagni stratosferici. In virtù di questo fenomeno sono state create piattaforme ad hoc, dove comprare e rivendere è semplice ed alla portata di tutti, soprattutto dei giovani. La lente di ingrandimento va sulla piattaforma StochX: vale un miliardo di dollari, fattura due milioni di dollari al giorno e serve otto milioni di utenti. Ecco il perché il fenomeno delle sneakers Lidl, partito dalla Germania e approdato in Italia, a novembre, ha visto tanti accalcarsi per il grande affare!

Approfondimento

La trappola mentale che deve conoscere chi investe in Borsa