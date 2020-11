Con le recenti complicazioni legate alla pandemia è diventato più difficile andare in banca a fare delle operazioni. Questo fattore può diventare problematico in particolare nel momento in cui si deve dare del sostegno economico a un parente o ad una persona cara.

Vi è sempre la possibilità di fare un bonifico online se non fosse che in questo modo i soldi ci metteranno almeno 48 ore ad arrivare. Esiste, però, un altro metodo con cui è possibile trasferire i soldi tra due banche appartenenti allo stesso gruppo in maniera istantanea.

In questo articolo cercheremo di capire come fare trasferimenti di denaro immediati e a costi contenuti con questo trucco facile e veloce.

Come fare trasferimenti veloci tramite l’home banking

Iniziamo ad analizzare come fare trasferimenti di denaro immediati e a costi contenuti con questo trucco facile e veloce. Vi sono due modi per ricaricare una carta prepagata tramite home banking.

Nel primo caso è necessario aver scaricato l’app della propria banca sul proprio telefono. Oppure avere accesso alla propria pagina personale online

Una volta entrati in una delle due è necessario cliccare su “Operazioni” e entrare nella sezione “Ricariche”. È necessario poi cliccare su “Ricarica carte prepagate”. Inserire quindi il codice utente della carta prepagata e l’importo da inviare. È, inoltre, importante scegliere da quale conto si vogliono prelevare i soldi.

Una volta terminato, cliccare su “Continua” e confermare l’operazione.

È necessario fare attenzione a queste operazioni in quanto non è possibile annullarle. Il costo del trasferimento è di un euro e la ricezione del denaro è immediata.

Nel caso si volesse tenere conto di tutti quanti i trasferimenti fatti basterà entrare nella sezione “Archivio” in cui sono registrate tutte le operazioni attuate.