Nel mondo di oggi si ricerca la velocità in tutto, in particolare nel guadagnare ma soprattutto si cerca il modo di come fare soldi sforzandosi poco. Le alternative sono tante e il web è pieno di suggerimenti e consigli su come fare soldi sforzandosi poco.

Non c’è un metodo preciso ma tanti utili lavori e un po’ d’impegno possono essere la soluzione. Qui di seguito cercheremo di fornirne una breve disamina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Innanzitutto, c’è la vendita di oggetti personali ad un rivenditore come magazzini, negozi che comprano ad un prezzo ridotto per poi rivenderli. L’alternativa è la vendita online oppure allestire un bel mercatino dell’usato e quindi diventare il venditore stesso. Si può anche optare per la vendita del metallo usando gioielli vecchi rottami che si hanno in cantina o in magazzino.

I lavori tramite internet

Valida opzione che forse pochi conoscono, è anche iscriversi a siti che offrono sondaggi a pagamento anche se il prezzo è modesto. Poi ancora esiste la vendita delle raccolte di foto. Foto che siano molto semplici per poterle usare dietro compenso su presentazioni, articoli, brochure. Diventare un freelance online come scrittore per alcuni siti, grafico pubblicitario o assistenti virtuali.

O ancora eseguire lavoretti come guidare per Uber, fare il baby sitter o il pet sitter oppure fare l’insegnante anche online. Opzione più creativa per chi si sente un artista oppure produce qualcosa con le proprie mani è possibili offrirli e portali al mercato ad ok o offrire servizi online.

Con internet a disposizione, è possibile anche ricavare denaro offrendo spazi pubblicitari per chi è titolare di un blog o di un sito.

Il corpo per la scienza e l’attività di B&B

Attraverso internet c’è anche un’opportunità che, nonostante il periodo che stiamo vivendo, resta sempre valida. Ci si riferisce all’affitto di una stanza della propria casa attraverso l’uso di piattaforme ad hoc che consento di metter annunci di questo tipo.

Ultima opzione potrebbe essere quella di guadagnare offrendo alla scienza il proprio corpo, non ovviamente per vendere i propri organi ma per altro. In particolare il plasma, il proprio materiale genetico oppure fare il volontariato per una ricerca o vendere i propri capelli lunghi.