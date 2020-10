Ci sono delle attività che rendono soldi automaticamente. In pratica, generano entrate automatiche una volta partite e richiedono un minimo di gestione. Molte le avete sotto gli occhi tutti i giorni. Le macchinette che distribuiscono caffè generano delle entrate automatiche ogni volta che un utente consuma. Le slot machine sono un altro genere di attività che genera guadagno e richiedono una minima assistenza.

Volete conoscere un’altra attività che sta andando alla grande e che genera guadagni automaticamente? Il noleggio degli oggetti. Non a caso sta prendendo sempre più piede il noleggio auto.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Come fare soldi dormendo con queste attività

Tutte queste attività una volta avviate, con un minimo di impegno generano reddito automaticamente, anche mentre siete a letto. Il problema è che non è semplice mettere in piedi una attività di autonoleggio, entrare nel business delle distributrici di alimenti o delle slot machine.

Ma oggi Internet offre delle incredibili opportunità per avere una rendita automatica. Nel seguito dell’articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi illustrano come fare soldi dormendo con queste attività. Internet, se saputo sfruttare, è una miniera d’oro. Specialmente oggi in tempi di coronavirus, sempre più persone si affidano al web. E il web è sempre più uno strumento per creare reddito, fare business. Pensate solo al boom della formazione a distanza, dello smart working e delle video conferenze.

Hai mai pensato a scrivere un ebook da vendere su internet?

Ecco alcune attività che possono essere svolte dal web. Richiedono un investimento quasi nullo in termini di capitale e un relativo impegno di tempo. Attività che possono fare guadagnare soldi mentre si dorme o, magari, mentre si legge un bel libro.

Siete bravi ed esperti di una materia? Pensate che quella possa essere di interesse per qualcuno? Condividere la vostra esperienza può generare valore, per voi e per chi è interessato al vostro campo. Per trasmettere le vostre competenze, internet è una miniera d’oro. Potete scrivere un ebook e venderlo on-line. Non importa quante pagine abbia, l’importante è che sia veramente interessante e possa apportare valore a chi lo legge. Su internet si vendono bene guide e manuali. Dove venderlo? Su Amazon e su eBay, per esempio. Ma anche promuoverlo su Facebook.

Webinar e corsi on-line posso generare entrate automatiche interessanti

In alternativa, potete utilizzare un webinar. Altro non è che un seminario sul web. Potete organizzare un incontro on-line in live su Zoom o Skype, a pagamento su di un argomento che potrebbe interessare. Poi potete registrare l’evento e metterlo sul web a pagamento.

O in alternativa potreste registrare un corso on-line. È come fare un corso live, in presenza, solo che viene registrato e poi venduto, come un ebook. Sono diverse le piattaforme che offrono la possibilità di vendere corsi on-line. Loro pensano alla promozione e si tengono una percentuale sulle vendite.

Un quarto metodo per guadagnare su internet, il trading on-line

Webinar, corsi on-line e ebook sono solo 3 suggerimenti su come fare soldi dormendo con queste attività. Richiedono poco tempo, hanno bassissimi costi e in proporzione possono rendere tanto. Anche la Borsa può essere una fonte di guadagno. Il trading on-online può fare guadagnare molto, ma anche fare perdere molto. Occorre avere un po’ di esperienza e di domestichezza. In questo articolo (clicca qui) puoi scoprire i 4 errori da non fare mai investendo in Borsa. Seguili e potresti guadagnare molti soldi investendo sui mercati finanziari.